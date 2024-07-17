5 важных причин, почему человек не потеет во время тренировки

Отсутствие потоотделения при тренировке может сигнализировать о проблемах с организмом. Существует несколько причин такого необычного состояния

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong .

Семейный врач Эрик Ашер рассказал, что без потоотделения тело не может достичь стабильной температуры и перегреться. В некоторых ситуациях это может привести к тепловому истощению.

Также он назвал несколько причин, по которым вы можете не потеть во время тренировок.

Недостаточно напрягаетесь

Дерматолог Хайди Пратер рассказал, что интенсивность физических нагрузок оказывает непосредственное влияние на скорость метаболизма, частоту сердечных сокращений и выделение тепла.

Отсутствие потоотделения вообще необычно и опасно. Некоторые люди, как правило, потеют больше, чем другие, даже когда выполняют ту же деятельность.

Среда

Большинство людей больше потеют в теплой влажной среде и меньше в холодной сухой среде. Это связано с физикой температуры окружающей среды, превышающей температуру тела.

Не потеть во время тренировки в феврале вызывает меньшее беспокойство, чем не потеть под августовским солнцем.

Вы обезвожены

Обезвоживание является распространенной причиной отсутствия потоотделения во время тренировки, особенно летом.

Это происходит, когда в вашем теле недостаточно воды для выполнения нормальных функций. Вы можете легко обезвоживаться, когда работаете или занимаетесь спортом в жаркую погоду и не пьете достаточно жидкости, чтобы компенсировать потерю из-за потоотделения.

Постоянная рвота и диарея могут обезвоживать вас.

Признаки обезвоживания включают жажду, слабость и спутанность сознания.

Лекарство

Многие другие лекарства могут вызвать обезвоживание, в том числе обычно используемые для снижения артериального давления, аллергии и боли.

Болезнь кожи

Ожоги кожи (в том числе от лучевой терапии), травмы, инфекции и даже укусы клопов могут привести к ангидрозу во время физических упражнений, как и заболевания, которые закупоривают поры, например псориаз.

Тело имеет примерно 2,6 миллиона потовых желез на каждой части кожи. Когда тело начинает нагреваться (от физических упражнений или по другой причине), нервная система дает сигнал этим железам начать потеть.

Как безопасно заниматься спортом, не потея

Люди, имеющие ангидроз, вряд ли будут иметь проблемы, если они придерживаются правильных указаний по тренировкам:

оставайтесь гидратированным. Правильное увлажнение имеет решающее значение, когда и где бы вы ни тренировались

избегайте занятий, подвергающих вас риску из-за того, что вы не можете охладить свое тело и носите свободную одежду

избегайте длительного пребывания под прямыми лучами солнца или жары

избегайте экстремальных температур и употребления алкоголя

Потоотделение есть действительно важной частью безопасности, особенно если вы живете в жарком климате или очень активный человек.

Когда обратиться к врачу

Нужно обратиться к врачу, если вы заметили какие-либо изменения в потоотделении вашего тела, особенно если вы не потеете даже во время хорошей тренировки.

Вы также должны обратиться к врачу, если у вас есть симптомы теплового удара, когда ваше тело достигает высокой температуры.

Кроме высокой температуры тела признаками могут быть горячая, красная или сухая кожа и потеря сознания. Немедленно обратитесь за медицинской помощью при первых признаках теплового удара.