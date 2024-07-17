5 важливих причин, чому людина не потіє під час тренування

Відсутність потовиділення під час тренування може сигналізувати про проблеми з організмом. Існує декілька причин такого незвичного стану

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong .

Сімейний лікар Ерік Ашер розповів, що без потовиділення тіло не може досягти стабільної температури та може перегрітися. У деяких ситуаціях це може призвести до теплового виснаження.

Також він назвав кілька причин, чому ви можете не потіти під час тренувань.

Недостатньо напружуєтеся

Дерматолог Хайді Пратер розповів, що інтенсивність фізичних навантажень безпосередньо впливає на швидкість метаболізму, частоту серцевих скорочень та виділення тепла.

Відсутність потовиділення взагалі є незвичайним і небезпечним. Деякі люди, як правило, потіють більше, ніж інші, навіть коли виконують ту саму діяльність.

Середовище

Більшість людей більше потіють у теплому вологому середовищі та менше в холодному сухому середовищі. Це пов’язано з фізикою температури навколишнього середовища, яка перевищує температуру тіла.

Не потіти під час тренування в лютому викликає менше занепокоєння, ніж не потіти під серпневим сонцем.

Ви зневоднені

Зневоднення є поширеною причиною відсутності потовиділення під час тренування, особливо влітку.

Це відбувається, коли у вашому тілі недостатньо води, щоб виконувати нормальні функції. Ви можете легко зневоднитися, коли працюєте або займаєтесь спортом у спекотну погоду та не п’єте достатньо рідини, щоб компенсувати втрату через потовиділення.

Постійна блювота та діарея також можуть зневоднити вас.

Ознаки зневоднення включають спрагу, слабкість і сплутаність свідомості.

Ліки

Багато інших ліків можуть спричинити зневоднення, у тому числі ті, які зазвичай використовуються для зниження артеріального тиску, алергії та болю.

Хвороба шкіри

Опіки шкіри (в тому числі від променевої терапії), травми, інфекції та навіть укуси клопів можуть призвести до ангідрозу під час фізичних вправ, як і захворювання, які закупорюють пори, наприклад псоріаз.

Тіло має приблизно 2,6 мільйона потових залоз на кожній частині шкіри. Коли тіло починає нагріватися (від фізичних вправ чи з іншої причини), нервова система дає сигнал цим залозам почати потіти.

Як безпечно займатися спортом, не потіючи

Люди, які мають ангідроз, навряд чи матимуть проблеми, якщо вони дотримуються правильних вказівок щодо тренувань:

залишайтеся гідратованим. Правильне зволоження має вирішальне значення, коли та де б ви не тренувалися

уникайте занять, які піддають вас ризику через те, що ви не можете охолодити своє тіло і носіть вільний одяг

уникайте тривалого перебування під прямими променями сонця або спеки

уникайте екстремальних температур і вживання алкоголю

Потовиділення є дійсно важливою частиною безпеки, особливо якщо ви живете в жаркому кліматі або дуже активна людина.

Коли звернутися до лікаря

Потрібно звернутися до лікаря, якщо ви помітили будь-які зміни в потовиділенні вашого тіла, особливо якщо ви не пітнієте навіть під час хорошого тренування.

Ви також повинні звернутися до лікаря, якщо у вас є симптоми теплового удару, коли ваше тіло досягає високої температури.

Окрім високої температури тіла, ознаками можуть бути гаряча, червона або суха шкіра та втрата свідомості. Негайно зверніться за медичною допомогою при перших ознаках теплового удару.