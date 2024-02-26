Откроют ли аэропорты в Украине во время войны: что для этого нужно и какие риски

Украина работает над открытием авиационного пространства и оценивает риски такого решения. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Что необходимо для открытия аэропорта в нынешних условиях, в комментарии РБК-Украина рассказал авиаэксперт Богдан Долинце.

Что необходимо технически, чтобы открыть аэропорт для полетов

Для того чтобы открыть аэропорт, должна быть готова инфраструктура, объясняет Богдан Долинце. Если были повреждения, их должны устранить. Если есть внутренние факторы, влияющие на снижение безопасности полетов, связанные с организацией воздушного движения, организацией работы самой инфраструктуры, их тоже должны устранить.

"Вторая важная составляющая технического вопроса – должны быть заключены договоры с авиакомпаниями, должны быть хендлинговые компании, которые могут обслуживать пассажиров, осуществлять услуги заправки самолетов, технический ремонт", – отмечает эксперт.

Также должен быть допущен и обучен персонал, люди должны иметь действующие сертификаты по выполнению услуг или задач по выполнению полетов.

"Это тот минимум, который позволяет аэропорту получить или подтвердить свой сертификат на право осуществлять деятельность по принятию и отправке воздушных судов. Имея такую готовность, фактически можно в течение нескольких недель, возможно, немного больше, начать выполнять такую операционную работу", – отмечает Богдан Долинце.

Впрочем, есть еще две важные составляющие: юридическая, то есть должен быть снят запрет на использование воздушного пространства как возле самого аэропорта, так и по воздушным маршрутам, по которым будут перемещаться самолеты. И должна быть обеспечена безопасность воздушного пространства от внешних угроз, связанных с военными рисками, то есть, от дронов-камикадзе, диверсионных групп, ракет.

Фото: Аэропорт "Борисполь" (wikimedia.com/Andrzej Harassek)

Где могут разрешить открытие аэропорта

По словам Богдана Долинце, чтобы рассматривать возможность открытия аэропорта, необходимо оценить безопасность полетов в разных частях воздушного пространства. Выделить отдельные зоны и провести анализ безопасности полетов в каждой из них.

"С одной стороны, мы понимаем, что аэропорты, которые находятся на западе Украины, как бы подпадают под зону низшего риска, чем аэропорты, которые находятся в центральной Украине. Вместе с этим влияет, какие средства защиты воздушного пространства находятся в каждом регионе. Может оказаться, что аэропорты Киева лучше защищены, чем аэропорт Львова", – обращает внимание авиаэксперт.

Если какая-то из зон будет определена как такая, в которой можно возобновить полеты, то нужно будет оценивать готовность инфраструктуры аэропортов, авиакомпаний, страховых компаний работать в таких условиях, добавляет он.

"Теоретически техническая составляющая на достаточно высоком уровне и позволяет быстро возобновить авиаперевозки. Политическая составляющая растет, но пока заявления достаточно осторожны, связаны больше с попыткой привлечь к этому процессу европейских или других регуляторов", – говорит Богдан Долинце.

С другой стороны, открытие воздушного пространства без согласования военных в условиях военного времени невозможно.

"У нас пока нет позиции военных о какой-либо возможности открытия воздушного пространства и готовности обеспечить такое открытие. Заявления в прошлом году четко говорили о том, что до завершения военных действий никакое открытие не возможно. Если в этой риторике что-то изменится, тогда можно будет говорить о хотя бы частичном открытии – возможно, в первую очередь, аэропортов на западе Украины", – объясняет он.

Фото: Аэропорт Львова до войны (facebook.com/lvivinternationalairport)

"Непонятно, как в аэропортах с укрытиями", – представитель авиакомпании

Сложно сказать, как будут обеспечивать выполнение рейсов во время военного положения и постоянной опасности, считает представитель украинской авиакомпании Bees Airline Александр Джиджора.

"Теоретически можно обеспечить полеты из близлежащих к границе аэропортов. Но какой будет общая стоимость страховки таких самолетов? Кто из лизинговых компаний согласится предоставить борта? Больше шансов у авиакомпаний, имеющих собственные самолеты. Все игроки рынка хотели бы восстановить полеты. Но на практике это не просто желание – открыть полеты или нет. Должна быть готова инфраструктура, персонал, и главное – учтены моменты безопасности", – высказывает он мнение в комментарии РБК-Украина.

С одной стороны, во время войны работает железная дорога. Но следует также учитывать, что многие работники авиаотрасли с началом широкомасштабной агрессии России уехали за границу. И это далеко не единственный фактор сложности.

"Кто-то напоминает, что железнодорожный транспорт функционирует, открыты вокзалы. Аэропорты мало чем отличаются. Насколько я понимаю, аэропорты готовы к работе. Они пытались максимально поддержать квалификацию персонала. Но точно будут большие вопросы со стороны лизингодателей, и также непонятно, как в аэропортах с укрытиями, куда нужно идти во время тревоги. Да и что делать самолету, когда начинается воздушная тревога? Если оставаться стоять в аэропорту, это повлечет за собой дополнительные расходы. А если лететь, то это прямая опасность", – добавляет он.

По словам эксперта, открытие любого из аэропортов в Украине во время войны – комплексный вопрос, который должны прорабатывать очень детально с учетом всех моментов. А главный из таких вопросов – безопасность полетов.

Напомним, ранее замруководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига заявлял, что первым аэропортом, который откроют в Украине, станет "Борисполь".

Также высказывались мнения о возможности открытия Львовского аэропорта. Это позволит возобновить авиасообщение со странами ЕС.

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