Кабмин ввел электронную очередь на границе для легковых авто через "Дію"
Кабинет министров Украины внес изменения в порядок экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы". Кроме грузовиков и автобусов очередь будет действовать для легковых автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
Согласно решению, водители легковых автомобилей смогут использовать электронную очередь с помощью системы "Электронная очередь пересечения границы" или с использованием средств Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения "Дія".
Что такое єЧерга
Электронная очередь пересечения границы (єЧерга) - это система онлайн-бронирования места в очереди для пересечения границы. По состоянию на 27 февраля 2024 года єЧерга доступна для грузовых автомобилей и автобусов.
Как работает єЧерга:
- Перевозчик регистрируется в системе есть єЧергаи выбирает пункт пропуска и дату пересечения.
- Система бронирует место в очереди на время.
- Перевозчик прибывает в пункт пропуска в забронированное время и проходит контроль без очереди.
Пункты пропуска, где доступна єЧерга:
- Краковец - Корчевая
- Рава-Русская - Гребенне
- Устилуг – Зосин (для пустых грузовиков)
- Шегини - Медика
- Ягодин - Дорогуск (для пустых грузовиков)
- Ягодин - Дорогуск
Что такое "Дія"
"Дія" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.
Функции "Дії":
- Хранение цифровых документов: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, ИНН и другие.
- Получение государственных услуг: регистрация ФЛП, помощь при рождении ребенка, оформление субсидии и многие другие.
- Уплата штрафов: за нарушение ПДД, за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
- Голосование на выборах: онлайн-голосование с помощью электронной подписи.
- Обращение в органы власти: подача запросов, жалоб, предложений.
По состоянию на конец февраля 2024:
- Число пользователей: более 20 миллионов.
- Количество доступных услуг: 72 на портале и 9 в мобильном приложении.
- Число цифровых документов: 15.