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Кабмин ввел электронную очередь на границе для легковых авто через "Дію"

Украина, Вторник 27 февраля 2024 14:29
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Кабмин ввел электронную очередь на границе для легковых авто через "Дію" Фото: электронная очередь на границе будет доступна для легковых автомобилей (facebook.com/zahidnuy kordon)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы". Кроме грузовиков и автобусов очередь будет действовать для легковых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Согласно решению, водители легковых автомобилей смогут использовать электронную очередь с помощью системы "Электронная очередь пересечения границы" или с использованием средств Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения "Дія".

Что такое єЧерга

Электронная очередь пересечения границы (єЧерга) - это система онлайн-бронирования места в очереди для пересечения границы. По состоянию на 27 февраля 2024 года єЧерга доступна для грузовых автомобилей и автобусов.

Как работает єЧерга:

  • Перевозчик регистрируется в системе есть єЧергаи выбирает пункт пропуска и дату пересечения.
  • Система бронирует место в очереди на время.
  • Перевозчик прибывает в пункт пропуска в забронированное время и проходит контроль без очереди.

Пункты пропуска, где доступна єЧерга:

  • Краковец - Корчевая
  • Рава-Русская - Гребенне
  • Устилуг – Зосин (для пустых грузовиков)
  • Шегини - Медика
  • Ягодин - Дорогуск (для пустых грузовиков)
  • Ягодин - Дорогуск

Что такое "Дія"

"Дія" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.

Функции "Дії":

  • Хранение цифровых документов: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, ИНН и другие.
  • Получение государственных услуг: регистрация ФЛП, помощь при рождении ребенка, оформление субсидии и многие другие.
  • Уплата штрафов: за нарушение ПДД, за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
  • Голосование на выборах: онлайн-голосование с помощью электронной подписи.
  • Обращение в органы власти: подача запросов, жалоб, предложений.

По состоянию на конец февраля 2024:

  • Число пользователей: более 20 миллионов.
  • Количество доступных услуг: 72 на портале и 9 в мобильном приложении.
  • Число цифровых документов: 15.
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