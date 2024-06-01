5 украинских актрис, которые блистали в российских сериалах, а теперь жалеют об этом

Екатерина Кузнецова

Екатерина дебютировала в кино, сыграв роль спортсменки в российском сериале "Возвращение Мухтара-2".

Широкую известность она получила благодаря участию в фильмах и сериалах "Кухня", "Родком", "Знахарь", "Кто ты", "Скажене весілля 2", среди которых первые два проекта были российскими.

Актриса рассказала, что на украинских съемочных площадках чаще отдавали предпочтение россиянам, предлагая им лучшие роли и более высокие гонорары.

Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

В 2011 году это подтолкнуло Кузнецову к переезду в Россию, где она прожила 13 лет.

Сейчас знаменитость жалеет, что не уехала из РФ еще в 2014 году. Она признается, что тогда не осознавала серьезности ситуации и возможных последствий.

С началом полномасштабного вторжения Екатерина объявила о намерении продать свое имущество в России и разорвать все связи с этой страной.

Любава Грешнова

В 2012 году актриса переехала в Москву, где активно развивала свою карьеру. Среди ее известных работ - "Маршрут милосердия", "Соседи", "Любовь и немножко перца", "Огни большого города", "По закону", "Чудо", "Время грехов", "Дом для двоих", "Бывшая" и другие.

В одном из своих интервью Грешнова отметила, что все украинское кинопроизводство за последние 10 лет, как после 2014 года, так и до 23 февраля 2022 года, было тесно связано с российским.

Она оказалась заложницей обстоятельств. Однако актриса подчеркнула, что для нее это была просто работа.

Сегодня Любава занимается волонтерством и гастролирует по Украине и миру со своими спектаклями.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Мила Сивацкая

Знаменитость прожила в России три с половиной года, где снималась в комедийном сериале "Гранд" и серии фильмов "Последний богатырь".

В 2017-м президент страны-агрессора даже смотрел один из этих фильмов и оставил комментарии, что тогда для Милы было почетным и престижным.

После начала большой войны Сивацкая признала свои ошибки и заявила о том, что жалеет о работе в России, хотя и не стесняется своего прошлого.

В интервью Алине Доротюк звезда рассказала, что тогда думала только о своей карьере и действовала неосознанно, но после полномасштабного вторжения в Украину переосмыслила свою жизнь.

Мила Сивацкая (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Валерия Ходос

По словам актрисы, которая снималась в таких сериалах и фильмах как "Родная кровь", "Подари мне счастье", "Выбор матери", "Хороший парень", "Не зарекайся", она продолжила после 2014 года работать в РФ из-за инфантильной позиции - на первое место Валерия ставила карьеру, а не патриотизм.

Также Ходос признавалась, что долгое время не интересовалась тем, что происходит в ее родной стране. Она понимает, это неправильно, но таков был ее путь.

Валерия Ходос (фото: instagram.com/v.khodos​​)

Анна Кузина

Украинская актриса Анна Кузина, которая прославилась благодаря роли Яны Семакиной в российском сериале "Универ", долгое время работала в Москве, однако последние годы жила и строила карьеру в родном Киеве.

Вооруженное вторжение Путина в Украину она военным преступлением, а самого президента-диктатора назвала "конченым психопатом" и "террористом".

Анна Кузина (фото: instagram.com/anna_kuzina_official​​)