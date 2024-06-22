5 блюд, которые обязательно нужно приготовить на Троицу

Завтра, в воскресенье, будет отмечаться Троица, праздник, который, как и все остальные, имеет свои традиции и суеверия. Не менее важной частью Троицы является кулинария - обязательные и ритуальные блюда.

О том, что должно быть на праздничном столе к Троице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что должно быть на столе на Троицу

К Троице начинают подготовку примерно через неделю - собирая цветы, растения и травы, украшая ими дом и двор.

Зелень - чабрец, щавель, укроп, петрушка - также становилась одним из ингредиентов к разнообразным блюдам, которые готовить к празднику. Такое внимание к растительному миру было обусловлено языческими корнями празднований - а именно почитанием природы.

Важную роль играли и верования предков - верили, что пробуждается нечистая сила, которую удобряли едой - коржиками, паляницами и другими хлебными изделиями, чтобы уберечь себя и урожай.

К тому же некоторые продукты, например, яйца, использовались для создания блюд с сакральным значением - писанок и крашанок, которые относили днем ранее на кладбища.

Однако и на Троицу яйца использовали - правда, в других блюдах. Среди обязательных продуктов на Троицу также был творог.

Отчасти выбор праздничных блюд был обусловлен народными традициями - гуляниями и играми, для которых готовили разнообразные сладости и несложную выпечку. А также отсутствием поста - поэтому в блюдах использовали мясо и рыбу.

Суп

Суп (фото: Freepik)

Суп - первое блюдо с большим количеством овощей, которое готовили чуть ли не каждый день, меняя ингредиенты в соответствии с обстоятельствами. Так, например, одним из главных блюд на Пасху была известная всем разновидность блюда - борщ.

А на Троицу можно приготовить суп со щавелем, украсив блюдо петрушкой и укропом.

Блюда из рыбы и мяса

К Троице готовят блюда из мяса (фото: Freepik)

На период Троицы поста нет, так что можно готовить любимые блюда из рыбы и мяса.

К тому же можно добавить ароматные травы, например, чабрец и тмин, которые, по верованиям, прогонят злую силу - и придадут блюду великолепный вкус и аромат.

Пирожки

Пирожки (фото: Freepik)

Это был не только вкусный перекус с разнообразными начинками, но и блюдо для народных гуляний - взять с собой пирожки просто, а съесть - довольно быстро.

Готовить их можно в соответствии со своим вкусом - с творогом, с зеленью и яйцом, или с вишней.

Вареники

Вареники (фото: Freepik)

Вареники, как и суп - одно из самых распространенных блюд украинской кухни, которое на Троицу готовили с сыром, клубникой, вишней или даже грушей.

Перед подачей их можно полить медом или вареньем, присыпать сахаром или украсить свежими ягодами.

Салат

Салат (фото: Freepik)

Салат - легкое блюдо из овощей и зелени - как нельзя лучше помогает придерживаться традиций почитания природы на Троицу.

Кроме того, это полезный и легкий обед или ужин, к которому можно добавить отварное филе или сыр.