5 блюд, которые обязательно нужно приготовить на Троицу
Завтра, в воскресенье, будет отмечаться Троица, праздник, который, как и все остальные, имеет свои традиции и суеверия. Не менее важной частью Троицы является кулинария - обязательные и ритуальные блюда.
О том, что должно быть на праздничном столе к Троице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что должно быть на столе на Троицу
К Троице начинают подготовку примерно через неделю - собирая цветы, растения и травы, украшая ими дом и двор.
Зелень - чабрец, щавель, укроп, петрушка - также становилась одним из ингредиентов к разнообразным блюдам, которые готовить к празднику. Такое внимание к растительному миру было обусловлено языческими корнями празднований - а именно почитанием природы.
Важную роль играли и верования предков - верили, что пробуждается нечистая сила, которую удобряли едой - коржиками, паляницами и другими хлебными изделиями, чтобы уберечь себя и урожай.
К тому же некоторые продукты, например, яйца, использовались для создания блюд с сакральным значением - писанок и крашанок, которые относили днем ранее на кладбища.
Однако и на Троицу яйца использовали - правда, в других блюдах. Среди обязательных продуктов на Троицу также был творог.
Отчасти выбор праздничных блюд был обусловлен народными традициями - гуляниями и играми, для которых готовили разнообразные сладости и несложную выпечку. А также отсутствием поста - поэтому в блюдах использовали мясо и рыбу.
Суп
Суп (фото: Freepik)
Суп - первое блюдо с большим количеством овощей, которое готовили чуть ли не каждый день, меняя ингредиенты в соответствии с обстоятельствами. Так, например, одним из главных блюд на Пасху была известная всем разновидность блюда - борщ.
А на Троицу можно приготовить суп со щавелем, украсив блюдо петрушкой и укропом.
Блюда из рыбы и мяса
К Троице готовят блюда из мяса (фото: Freepik)
На период Троицы поста нет, так что можно готовить любимые блюда из рыбы и мяса.
К тому же можно добавить ароматные травы, например, чабрец и тмин, которые, по верованиям, прогонят злую силу - и придадут блюду великолепный вкус и аромат.
Пирожки
Пирожки (фото: Freepik)
Это был не только вкусный перекус с разнообразными начинками, но и блюдо для народных гуляний - взять с собой пирожки просто, а съесть - довольно быстро.
Готовить их можно в соответствии со своим вкусом - с творогом, с зеленью и яйцом, или с вишней.
Вареники
Вареники (фото: Freepik)
Вареники, как и суп - одно из самых распространенных блюд украинской кухни, которое на Троицу готовили с сыром, клубникой, вишней или даже грушей.
Перед подачей их можно полить медом или вареньем, присыпать сахаром или украсить свежими ягодами.
Салат
Салат (фото: Freepik)
Салат - легкое блюдо из овощей и зелени - как нельзя лучше помогает придерживаться традиций почитания природы на Троицу.
Кроме того, это полезный и легкий обед или ужин, к которому можно добавить отварное филе или сыр.
Недавно мы писали про традиционные и современные блюда на Троицу.
Читайте также, как готовить вареники с сыром или вишнями к Троице.
При написании материала использовались следующие источники: книга Олексы Воропая "Звичаї нашого народу", Spadok.org.ua.