5 способов срочно высушить одежду, когда нет времени

Иногда ситуации возникают неожиданно: вас внезапно пригласили на важную встречу, вы промокли под дождем, или просто забыли вовремя постирать и высушить нужную одежду. Срочная потребность в быстрой сушке одежды может возникнуть по разным причинам и что делать в таком случае?
Чтобы помочь вам справиться с этой задачей, РБК-Украина (проект Styler) собрало несколько действенных способов быстро высушить вещи.
Самый простой и эффективный способ высушить одежду за несколько минут - просто выгладить ее. Но важно, чтобы вещь была не слишком мокрой, а немного влажной.
Поэтому перед началом обязательно хорошо отожмите ее. Разложите одежду на ровной жесткой поверхности, настройте нужную температуру на утюге и пройдитесь по всем частям, особенно обратите внимание на мелкие детали - манжеты, воротничок, швы. Чем плотнее материал, тем выше должна быть температура глажения.
Для деликатных тканей используйте два сухих полотенца. Один положите под вещь, а вторым накройте сверху - это поможет впитать лишнюю влагу.
Одежда будет сухой уже через 8-10 минут. После этого повесьте вещь на плечики и дайте ей остыть, прежде чем одевать.
Еще один популярный и действенный способ - это использование фена, особенно для вещей из легких тканей. Однако здесь понадобится терпение, потому что процесс не будет очень быстрым.
Отожмите вещь, чтобы с нее не капала вода, и повесьте на плечики. Возьмите фен, если есть, используйте насадку-концентратор и включайте холодный или теплый воздушный поток.
Держите прибор на расстоянии 25-30 см от одежды, постоянно перемещая его снизу вверх и в стороны, чтобы не повредить ткань.
Этот способ требует осторожности и подходит только для небольших вещей, таких как носки или галстуки. Используйте его только по инструкции.
Если у вас еще есть старый вентилятор, он пригодится. Этот способ не требует вашего участия после того, как все подготовлено. Вентилятор высушит вещь примерно через полчаса, и в это время вы сможете заняться другими делами.
Повесьте одежду на плечики, поставьте вентилятор в 50-100 см от вещи, включайте сильнейший режим и разблокируйте функцию вращения для равномерного распределения воздушных потоков.
Если у вас есть немного больше времени, можно воспользоваться таким методом: оберните влажную вещь сухим махровым полотенцем и сильно надавите по всей длине. Полотенце впитает большинство влаги.
После этого повторите процедуру с другим полотенцем, а затем повесьте вещь на вешалку на балкон или в хорошо проветриваемое помещение.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Southern Living, Family Handyman, Forbes Home.