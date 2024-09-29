5 способов срочно высушить одежду, когда нет времени

Утюг

Самый простой и эффективный способ высушить одежду за несколько минут - просто выгладить ее. Но важно, чтобы вещь была не слишком мокрой, а немного влажной.

Поэтому перед началом обязательно хорошо отожмите ее. Разложите одежду на ровной жесткой поверхности, настройте нужную температуру на утюге и пройдитесь по всем частям, особенно обратите внимание на мелкие детали - манжеты, воротничок, швы. Чем плотнее материал, тем выше должна быть температура глажения.

Для деликатных тканей используйте два сухих полотенца. Один положите под вещь, а вторым накройте сверху - это поможет впитать лишнюю влагу.

Одежда будет сухой уже через 8-10 минут. После этого повесьте вещь на плечики и дайте ей остыть, прежде чем одевать.

Фен

Еще один популярный и действенный способ - это использование фена, особенно для вещей из легких тканей. Однако здесь понадобится терпение, потому что процесс не будет очень быстрым.

Отожмите вещь, чтобы с нее не капала вода, и повесьте на плечики. Возьмите фен, если есть, используйте насадку-концентратор и включайте холодный или теплый воздушный поток.

Держите прибор на расстоянии 25-30 см от одежды, постоянно перемещая его снизу вверх и в стороны, чтобы не повредить ткань.

Духовка

Этот способ требует осторожности и подходит только для небольших вещей, таких как носки или галстуки. Используйте его только по инструкции.

Предварительно разогрейте духовку до температуры не более 100 градусов.

Выключите духовку, положите внутрь противень, на котором ровно разложите изделия из плотных тканей.

Закройте духовку и проверяйте положение вещей каждые 5-7 минут. Влага должна быстро испариться.

Тепловентилятор объединяет преимущества фена и вентилятора (фото: Freepik.com)

Вентилятор

Если у вас еще есть старый вентилятор, он пригодится. Этот способ не требует вашего участия после того, как все подготовлено. Вентилятор высушит вещь примерно через полчаса, и в это время вы сможете заняться другими делами.

Повесьте одежду на плечики, поставьте вентилятор в 50-100 см от вещи, включайте сильнейший режим и разблокируйте функцию вращения для равномерного распределения воздушных потоков.

Полотенца

Если у вас есть немного больше времени, можно воспользоваться таким методом: оберните влажную вещь сухим махровым полотенцем и сильно надавите по всей длине. Полотенце впитает большинство влаги.

После этого повторите процедуру с другим полотенцем, а затем повесьте вещь на вешалку на балкон или в хорошо проветриваемое помещение.