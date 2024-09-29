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5 способів терміново висушити одяг, коли немає часу

Невчасно мокрий одяг може зірвати ваш розклад (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Іноді ситуації виникають несподівано: вас раптово запросили на важливу зустріч, ви промокли під дощем, або ж просто забули вчасно випрати й висушити потрібний одяг. Термінова потреба у швидкому сушінні одягу може виникнути з різних причин, і що робити у такому випадку?

Щоб допомогти вам впоратися з цим завданням, РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало кілька дієвих способів швидко висушити речі.

Праска

Найпростіший і ефективний спосіб висушити одяг за кілька хвилин - просто випрасувати його. Але важливо, щоб річ була не занадто мокрою, а трохи вологою. 

Тому перед початком обов'язково добре її відтисніть. Розкладіть одяг на рівній твердій поверхні, налаштуйте потрібну температуру на прасці й пройдіться по всіх частинах, особливо зверніть увагу на дрібні деталі - манжети, комірець, шви. Що щільніший матеріал, то вища повинна бути температура прасування.

Для делікатних тканин використайте два сухих рушники. Один покладіть під річ, а другим накрийте зверху - це допоможе ввібрати зайву вологу.

Одяг буде сухим вже за 8-10 хвилин. Після цього повісьте річ на плічка й дайте їй охолонути перед тим, як одягати.

Фен

Ще один популярний і дієвий спосіб - це використання фена, особливо для речей з легких тканин. Однак тут знадобиться терпіння, бо процес не буде дуже швидким.

Відтисніть річ, щоб з неї не капала вода, і повісьте на плічка. Візьміть фен, якщо є, використайте насадку-концентратор і вмикайте холодний або трохи теплий повітряний потік. 

Тримайте прилад на відстані 25-30 см від одягу, постійно переміщуючи його знизу вгору і в сторони, щоб не пошкодити тканину.

Духова шафа

Цей спосіб вимагає обережності і підходить лише для невеликих речей, таких як шкарпетки чи краватки. Використовуйте його тільки за інструкцією.

  • Попередньо розігрійте духову шафу до температури не більше 100 градусів.
  • Вимкніть духовку, покладіть всередину деко, на якому рівно розкладіть вироби з щільних тканин.
  • Закрийте духовку й перевіряйте стан речей кожні 5-7 хвилин. Волога повинна швидко випаруватися.

Тепловентилятор поєднує переваги фена та вентилятора (фото: Freepik.com)

Вентилятор

Якщо у вас ще є старий вентилятор, він стане в пригоді. Цей спосіб не потребує вашої участі після того, як все підготовано. Вентилятор висушить річ приблизно за пів години, і в цей час ви зможете зайнятися іншими справами.

Повісьте одяг на плічка, поставте вентилятор на відстані 50-100 см від речі, вмикайте найсильніший режим та розблокуйте функцію обертання для рівномірного розподілення повітряних потоків.

Рушники

Якщо у вас є трохи більше часу, можна скористатися таким методом: обгорніть вологу річ сухим махровим рушником і сильно надавіть по всій довжині. Рушник вбере більшість вологи.

Після цього повторіть процедуру з іншим рушником, а потім повісьте річ на вішак на балкон або у добре провітрюване приміщення.

Раніше ми писали про 5 прихованих причин прасувати постільну білизну, які ви не знали.

Читайте також про 10 крутих хитрощів, що спрощують догляд за одягом.

Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Southern Living, Family Handyman, Forbes Home.

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