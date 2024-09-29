5 способів терміново висушити одяг, коли немає часу

Праска

Найпростіший і ефективний спосіб висушити одяг за кілька хвилин - просто випрасувати його. Але важливо, щоб річ була не занадто мокрою, а трохи вологою.

Тому перед початком обов'язково добре її відтисніть. Розкладіть одяг на рівній твердій поверхні, налаштуйте потрібну температуру на прасці й пройдіться по всіх частинах, особливо зверніть увагу на дрібні деталі - манжети, комірець, шви. Що щільніший матеріал, то вища повинна бути температура прасування.

Для делікатних тканин використайте два сухих рушники. Один покладіть під річ, а другим накрийте зверху - це допоможе ввібрати зайву вологу.

Одяг буде сухим вже за 8-10 хвилин. Після цього повісьте річ на плічка й дайте їй охолонути перед тим, як одягати.

Фен

Ще один популярний і дієвий спосіб - це використання фена, особливо для речей з легких тканин. Однак тут знадобиться терпіння, бо процес не буде дуже швидким.

Відтисніть річ, щоб з неї не капала вода, і повісьте на плічка. Візьміть фен, якщо є, використайте насадку-концентратор і вмикайте холодний або трохи теплий повітряний потік.

Тримайте прилад на відстані 25-30 см від одягу, постійно переміщуючи його знизу вгору і в сторони, щоб не пошкодити тканину.

Духова шафа

Цей спосіб вимагає обережності і підходить лише для невеликих речей, таких як шкарпетки чи краватки. Використовуйте його тільки за інструкцією.

Попередньо розігрійте духову шафу до температури не більше 100 градусів.

Вимкніть духовку, покладіть всередину деко, на якому рівно розкладіть вироби з щільних тканин.

Закрийте духовку й перевіряйте стан речей кожні 5-7 хвилин. Волога повинна швидко випаруватися.

Тепловентилятор поєднує переваги фена та вентилятора (фото: Freepik.com)

Вентилятор

Якщо у вас ще є старий вентилятор, він стане в пригоді. Цей спосіб не потребує вашої участі після того, як все підготовано. Вентилятор висушить річ приблизно за пів години, і в цей час ви зможете зайнятися іншими справами.

Повісьте одяг на плічка, поставте вентилятор на відстані 50-100 см від речі, вмикайте найсильніший режим та розблокуйте функцію обертання для рівномірного розподілення повітряних потоків.

Рушники

Якщо у вас є трохи більше часу, можна скористатися таким методом: обгорніть вологу річ сухим махровим рушником і сильно надавіть по всій довжині. Рушник вбере більшість вологи.

Після цього повторіть процедуру з іншим рушником, а потім повісьте річ на вішак на балкон або у добре провітрюване приміщення.