5 способов избавиться от слизняков на огороде и в саду

Удалите слизняков вручную

Это не слишком приятный, но самый распространенный способ. Для начала наденьте пару перчаток и возьмите ведро с мыльной водой - она уничтожает слизняков. Или, если хотите просто переместить слизняков, не наполняйте ведро водой.

Лучше всего искать слизняков рано утром или при сумерках. Они любят прохладные, влажные места, поэтому ищите их под камнями, мульчей, листьями, у основания растений и под горшками.

Соберите слизняков и положите их в мыльную воду или в сухое ведро, чтобы переместить их на другие открытые участки, где они не смогут нанести большой вред.

Используйте измельченную яичную скорлупу и кофейную гущу.

Еще один способ борьбы со слизняками - использование природных материалов, которые их отпугивают. В частности, измельченная яичная скорлупа и кофейная гуща являются отличными средствами для отпугивания слизняков.

Для этого метода советуют просто добавить один или оба из этих материалов в землю, и их грубая текстура не позволит слизнякам передвигаться по саду или огороду.

Яичная скорлупа и кофейная гуща - это компостированные материалы, которые также могут улучшить почву, поэтому это двойная польза для сада или огорода.

Сделайте пивную ловушку

Эти простые в изготовлении устройства задерживают и убивают слизняков. А все, что понадобится для их изготовления - это небольшие емкости и немного пива.

Наполните высокую банку или банку пивом и закопайте в грунт так, чтобы край был на уровне с поверхностью. Слизняков привлекают дрожжи, они падают внутрь и тонут. Этот метод, хоть и несколько мрачный, может быть достаточно эффективным.

Приманите естественных хищников

Еще один необычный метод - привлечь естественных хищников, питающихся садовыми слизняками, например, личинок светлячков, лягушек, наземных птиц - дроздов, малиновок, скворцов и уток, а также мелких млекопитающих - ежей, землероек и даже некоторых грызунов - мышей и полевок.

Чтобы "пригласить" этих существ, можно выложить бревна или небольшие груды камней. Кормушки и небольшой пруд также могут привлечь птиц и лягушек в сад или огород.

Используйте хорошо дренированную почву.

Уход за садом с помощью хорошо дренированного грунта и обеспечения полного высыхания почвы между поливами также помогает избавиться от слизняков.

Ведь слизняков привлекает влага, поэтому улучшение дренажа и предотвращение накопления прохладных, влажных мест, где можно спрятаться, помогают отпугивать слизняков.

Кроме того, чтобы слизняки не могли найти приют, убирайте в саду мусор и органику.