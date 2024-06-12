5 способів позбутися слимаків на городі та в саду

Видаліть слимаків вручну

Це не надто приємний, проте найпоширеніший спосіб. Для початку одягніть пару рукавичок і візьміть відро з мильною водою - вона знищує слимаків. Або ж, якщо хочете просто перемістити слимаків, не наповнюйте відро водою.

Найкраще шукати слимаків рано вранці або при сутінках. Вони люблять прохолодні, вологі місця, тож шукайте їх під камінням, мульчею, листям, біля основи рослин та під горщиками.

Зберіть слимаків і покладіть їх у мильну воду або в сухе відро, щоб перемістити їх на інші відкриті ділянки, де вони не зможуть завдати великої шкоди.

Використайте подрібнену яєчну шкаралупу та кавову гущу

Ще один спосіб боротьби зі слимаками - використання природних матеріалів, які їх відлякують. Зокрема, подрібнена яєчна шкаралупа та кавова гуща є чудовими засобами для відлякування слимаків.

Для цього методу врадять просто додати один або обидва з цих матеріалів у землю, і їхня груба текстура не дасть слимакам змоги пересуватися по саду чи городу.

Яєчна шкаралупа та кавова гуща - це компостовані матеріали, які також можуть покращити ґрунт, тож це подвійна користь для саду чи городу.

Зробіть пивну пастку

Ці прості у виготовленні пристрої затримують і вбивають слимаків. А все, що знадобиться для їхнього виготовлення - це невеликі місткості та трохи пива для.

Наповніть високу бляшанку або банку пивом і закопайте у ґрунт так, щоб край був на рівні з поверхнею. Слимаків приваблюють дріжджі, вони падають всередину і тонуть. Цей метод, хоч і дещо похмурий, може бути досить ефективним.

Приманіть природних хижаків

Ще один незвичний метод - залучити природних хижаків, які харчуються садовими слимаками, наприклад, личинок світлячків, жаб, наземних птахів - дроздів, малинівок, шпаків та качок, а також дрібних ссавців - їжаків, землерийок і навіть деяких гризунів - мишей та полівок.

Щоб "запросити" цих істот, можна викласти колоди або невеликі купи каміння. Годівнички та невеликий ставок також може привабити птахів і жаб до саду чи городу.

Використовуйте добре дренований ґрунт

Догляд за садом за допомогою добре дренованого ґрунту і забезпечення повного висихання ґрунту між поливами також допомагає позбутися слимаків.

Адже слимаків приваблює волога, тому покращення дренажу та запобігання нагромадженню прохолодних, вологих місць, де можна сховатися, допомагають відлякувати слимаків.

Крім цього, щоб слимаки не могли знайти собі притулок, прибирайте в саду сміття та органіку.