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5 вкусных салатов без майонеза на Новый год, которые быстро готовить: рецепты с фото

Пять лучших салатов без майонеза (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Большой популярностью на новогодние праздники пользуются салаты, которые готовятся без майонеза. Такие салаты более полезны для организма, но иногда и гораздо вкуснее.

Какие 5 салатов следует приготовить без майонеза, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: Cookpad, Украинские блюда, сайт Клопотенко.

Легкий салат с пекинской капустой

  • Пекинская капуста - 1 небольшая
  • Кукуруза консервированная - 1 банка
  • Крабовые палочки - 100 г
  • Огурец - 1 шт.
  • зеленый лук
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Капусту нашинковать, крабовые палочки нарезать кубиками, огурец - дольками пополам. Добавить измельченный зеленый лук и кукурузу. Солим, перчим, заправляем растительным маслом.

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Салат из говяжьего языка

  • Говяжий язык - 500 г
  • Морковь - 3 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Синий лук - 2 шт.
  • Маринованный огурец - 2 шт.
  • Укроп
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Перец горошком
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Соль, перец
  • Растительное масло

В кастрюлю выкладываем промытый язык, 1 морковь, 1 лук, перец горошком, лавровый лист. Заливаем холодной водой, ставим варить до готовности около 2 часов. Проверяем готовность ножом. Когда язык сварится, вытаскиваем его из бульона, заливаем холодной водой и оставляем немного постоять. Сливаем воду, очищаем от кожуры.

Морковь натираем на терку (можно для приготовления по-корейски), разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, кладем разрезанные пополам чеснок, прокаливаем их, вынимаем. Кладем морковь, прокаливаем до мягкости.

Нарезаем в миску: язык соломкой, огурец маринованный соломкой, синий лук полукольцами, добавляем морковь. Солим, перчим по вкусу, добавляем растительное масло, перемешиваем.

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Быстрый салат с курицей без майонеза

  • Куриное филе - 1 шт.
  • Красный лук - ½
  • Свежая руккола - 20 г
  • Помидоры черри - 4 шт.
  • Семена горчицы - ½ ст. ложки
  • Апельсин - ½
  • Оливковое масло - 3 ст. ложки
  • Соль, перец - по своему вкусу

Сварить куриную грудку в подсоленной воде, нарезать на куски размером 2 на 2 см. Добавить мелко нарезанный полукольцами лук, порезанные пополам помидоры, нарезанный апельсин, рукколу, горчицу, масло и перемешать. Добавить соль и перец по вкусу и тщательно перемешать.

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Винегрет классический

  • 2 средних свеклы
  • 2 большие моркови
  • 4 средних картофеля
  • 2 соленых огурца
  • 150 г квашеной капусты
  • 250 г консервированной белой фасоли
  • зеленый горошек (опционально)
  • ½ ч. л. кориандра

Для заправки:

  • 1 ст. л. горчицы в зернах
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • соль и черный молотый перец по вкусу

Возьмите 2 средних свеклы, 2 большие моркови и 4 средних картофеля. Картофель выбирайте со средним или низким содержанием крахмала, тогда в процессе варки он не развалится. Овощи помойте. Картофель и морковь сложите в одну кастрюлю, а свеклу отдельно.

Залейте овощи и варите до готовности. Первым сварится картофель, примерно через 25-35 минут. Достаньте ее, а морковь оставьте вариться. На ее приготовление уходит примерно 35-40 минут. На приготовление свеклы уходит больше времени – от 1,5-2 часов. Проверяйте готовность овощей острым тонким ножом.

Овощи должны полностью остыть, затем очистить их и нарезать одинаковым средним кубиком. Сложите в глубокую миску.

В миску к овощам добавьте 150 г квашеной капусты. Если капуста нарезана длинной соломкой, разрежьте ее на несколько частей. Порежьте средним кубиком 2 соленых огурца, и тоже добавьте в миску ко всем ингредиентам салата. Используйте соленые огурцы, а не маринованные, так как в заправке винегрета есть винный уксус.

Добавьте 250 г консервированной белой фасоли или вареной. Также можно добавить зеленый консервированный горошек или взять замороженный горошек и бланшировать его. Если выбираете второй вариант, то добавлять в винегрет необходимо остывший горошек.

Приготовьте заправку в салат. В небольшой миске смешайте 1 ст. л. горчицы в зернах, 4 ст. л. оливкового масла и 1 ст. л. винного уксуса. Посолите и поперчите по вкусу.

Заправьте салат и добавьте 1/2 ч. л. кориандра. При необходимости докажите вкус солью и перцем.

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Салат с отварными креветками, томатами черри и авокадо

  • 1 авокадо
  • 100 г помидоров черри
  • 100 г отварных креветок
  • 1 огурец
  • 40 г микса салатов
  • соль по вкусу

Для соуса:

  • 1 ч. л. горчицы
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. винного уксуса

Овощи промойте и высушите полотенцем. Авокадо и огурец почистите, выберите косточку и нарежьте брусочками. Старайтесь, чтобы кусочки авокадо были крупнее кусочков огурца.

100 г помидоров черри разрежьте на четверти, то есть пополам и еще раз пополам.

Для соуса винегрет: в отдельной емкости смешайте 1 ч. л. горчицы, 3 ст. л. растительного масла и 1 ст. л. винного уксуса.

Выложите в миску нарезанное авокадо, огурец, томаты черри, 40 г микса салатов, 100 г отварных креветок. Полейте салат соусом, посолите по вкусу и перемешайте.

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