5 вкусных салатов без майонеза на Новый год, которые быстро готовить: рецепты с фото

Легкий салат с пекинской капустой

Пекинская капуста - 1 небольшая

Кукуруза консервированная - 1 банка

Крабовые палочки - 100 г

Огурец - 1 шт.

зеленый лук

Соль, перец

Растительное масло

Капусту нашинковать, крабовые палочки нарезать кубиками, огурец - дольками пополам. Добавить измельченный зеленый лук и кукурузу. Солим, перчим, заправляем растительным маслом.

Скриншот

Салат из говяжьего языка

Говяжий язык - 500 г

Морковь - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Синий лук - 2 шт.

Маринованный огурец - 2 шт.

Укроп

Чеснок - 3 зубчика

Перец горошком

Лавровый лист - 2 шт.

Соль, перец

Растительное масло

В кастрюлю выкладываем промытый язык, 1 морковь, 1 лук, перец горошком, лавровый лист. Заливаем холодной водой, ставим варить до готовности около 2 часов. Проверяем готовность ножом. Когда язык сварится, вытаскиваем его из бульона, заливаем холодной водой и оставляем немного постоять. Сливаем воду, очищаем от кожуры.

Морковь натираем на терку (можно для приготовления по-корейски), разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, кладем разрезанные пополам чеснок, прокаливаем их, вынимаем. Кладем морковь, прокаливаем до мягкости.

Нарезаем в миску: язык соломкой, огурец маринованный соломкой, синий лук полукольцами, добавляем морковь. Солим, перчим по вкусу, добавляем растительное масло, перемешиваем.

Скриншот

Быстрый салат с курицей без майонеза

Куриное филе - 1 шт.

Красный лук - ½

Свежая руккола - 20 г

Помидоры черри - 4 шт.

Семена горчицы - ½ ст. ложки

Апельсин - ½

Оливковое масло - 3 ст. ложки

Соль, перец - по своему вкусу

Сварить куриную грудку в подсоленной воде, нарезать на куски размером 2 на 2 см. Добавить мелко нарезанный полукольцами лук, порезанные пополам помидоры, нарезанный апельсин, рукколу, горчицу, масло и перемешать. Добавить соль и перец по вкусу и тщательно перемешать.

Скриншот

Винегрет классический

2 средних свеклы

2 большие моркови

4 средних картофеля

2 соленых огурца

150 г квашеной капусты

250 г консервированной белой фасоли

зеленый горошек (опционально)

½ ч. л. кориандра

Для заправки:

1 ст. л. горчицы в зернах

4 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. винного уксуса

соль и черный молотый перец по вкусу

Возьмите 2 средних свеклы, 2 большие моркови и 4 средних картофеля. Картофель выбирайте со средним или низким содержанием крахмала, тогда в процессе варки он не развалится. Овощи помойте. Картофель и морковь сложите в одну кастрюлю, а свеклу отдельно.

Залейте овощи и варите до готовности. Первым сварится картофель, примерно через 25-35 минут. Достаньте ее, а морковь оставьте вариться. На ее приготовление уходит примерно 35-40 минут. На приготовление свеклы уходит больше времени – от 1,5-2 часов. Проверяйте готовность овощей острым тонким ножом.

Овощи должны полностью остыть, затем очистить их и нарезать одинаковым средним кубиком. Сложите в глубокую миску.

В миску к овощам добавьте 150 г квашеной капусты. Если капуста нарезана длинной соломкой, разрежьте ее на несколько частей. Порежьте средним кубиком 2 соленых огурца, и тоже добавьте в миску ко всем ингредиентам салата. Используйте соленые огурцы, а не маринованные, так как в заправке винегрета есть винный уксус.

Добавьте 250 г консервированной белой фасоли или вареной. Также можно добавить зеленый консервированный горошек или взять замороженный горошек и бланшировать его. Если выбираете второй вариант, то добавлять в винегрет необходимо остывший горошек.

Приготовьте заправку в салат. В небольшой миске смешайте 1 ст. л. горчицы в зернах, 4 ст. л. оливкового масла и 1 ст. л. винного уксуса. Посолите и поперчите по вкусу.

Заправьте салат и добавьте 1/2 ч. л. кориандра. При необходимости докажите вкус солью и перцем.

Скриншот

Салат с отварными креветками, томатами черри и авокадо

1 авокадо

100 г помидоров черри

100 г отварных креветок

1 огурец

40 г микса салатов

соль по вкусу

Для соуса:

1 ч. л. горчицы

3 ст. л. растительного масла

1 ст. л. винного уксуса

Овощи промойте и высушите полотенцем. Авокадо и огурец почистите, выберите косточку и нарежьте брусочками. Старайтесь, чтобы кусочки авокадо были крупнее кусочков огурца.

100 г помидоров черри разрежьте на четверти, то есть пополам и еще раз пополам.

Для соуса винегрет: в отдельной емкости смешайте 1 ч. л. горчицы, 3 ст. л. растительного масла и 1 ст. л. винного уксуса.

Выложите в миску нарезанное авокадо, огурец, томаты черри, 40 г микса салатов, 100 г отварных креветок. Полейте салат соусом, посолите по вкусу и перемешайте.

Скриншот