4 прекрасных способа высушить грибы и долго их хранить

Сушеные грибы - настоящее сокровище для зимы. Они богаты белком, аминокислотами и витаминами. Если знать, как правильно сушить грибы на дому, можно значительно разнообразить зимнее меню: добавлять их в супы, пирожки, блины, голубцы, соусы. Но какие есть способы высушить грибы есть, кроме обычного нанизывания на нитку?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило инструкцию, какие грибы можно сушить и как именно.

Какие грибы можно сушить

Чтобы сушить грибы на зиму, нужно знать, какие именно виды для этого подходят:

Трубчатые грибы. Белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, польские грибы, моховики, дубовики. У них споры находятся в трубочках под шляпкой. Лучше всего подходят для сушки.

Пластинчатые грибы. Опята летние, опята осенние, шампиньоны, грибы-зонтики. Споры у них находятся на пластинках под шляпкой, и их можно сушить, хоть и осторожно.

Лисичковые грибы. Лисички, которые действительно имеют складки мякоти вместо пластинок, тоже можно сушить, хотя они имеют легкую горечь.

Сумчатые грибы. Сморчки и белый трюфель. Трюфель - редкий деликатес, но сморчки можно сушить, хотя их нужно обрабатывать специально.

Как сушить грибы разными способами

Выберите плотные, свежие экземпляры без повреждений. Соскребите землю ножом и протрите влажной тканью. Мыть не стоит, ведь грибы быстро впитывают влагу и могут потемнеть. Нарежьте грибы на равные кусочки.

Есть несколько способов сушки грибов:

В духовке. Выложите грибы на решетку, разогрейте духовку до 50°C и сушите при открытой дверце. Постепенно повышайте температуру до 70°C, затем снизьте до 55°C. Грибы готовы, когда становятся сухими, но гибкими.

Выложите грибы на решетку, разогрейте духовку до 50°C и сушите при открытой дверце. Постепенно повышайте температуру до 70°C, затем снизьте до 55°C. Грибы готовы, когда становятся сухими, но гибкими. В микроволновке. Выложите грибы на тарелку и сушите на мощности 100 Вт с перерывами для проветривания. Повторите процесс несколько раз до полной готовности.

Выложите грибы на тарелку и сушите на мощности 100 Вт с перерывами для проветривания. Повторите процесс несколько раз до полной готовности. В электросушилке. Разложите грибы на поддоны и сушите при температуре 40-50°C в течение 6-12 часов.

Разложите грибы на поддоны и сушите при температуре 40-50°C в течение 6-12 часов. В дровяной печи. После того как дрова прогорели, положите грибы в печь и сушите при температуре около 60°C.

Как хранить сушеные грибы

После сушки грибы следует хранить в герметичных стеклянных банках или хлопчатобумажных мешочках в хорошо проветриваемом помещении во избежание лишней влаги и посторонних запахов. Так ваши сушеные грибы будут радовать вас своим ароматом в течение всего года.