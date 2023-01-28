5 ежедневных привычек, которые вредят вашему сердцу: предупреждение кардиолога
Ежедневные привычки могут казаться нам обыденными и безвредными, но они изо дня в день вредят нашему сердцу.
Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.
Нехватка физической активности
Причина тромбоза может скрываться в малоподвижном образе жизни. Вместо "залипания" в экране начните вносить больше активности, хотя бы пешие прогулки.
Нездоровая пища (фастфуды, снеки, полуфабрикаты)
Такая "диета" приводит к дефицитным состояниям в организме, не хватает микроэлементов и витаминов.
Перенасыщение солью, неполезными жирами
Такие привычки могут вызвать болезни сердца и сосудов (например, инфаркты, инсульты).
Алкоголь и никотин
Это прямой яд для сердца и сосудов. Может развиться ишемическая болезнь сердца.
Стресс
В первую очередь вредит всему организму тем, что производит гормон кортизол. А он влияет на сердечно-сосудистую систему, заставляя сердце работать быстрее.
Нарушение режима сна
Это не позволяет вам полноценно восстановиться. Есть десятки исследований и экспериментов, доказывающих важность полноценного отдыха.
"Болезни сердца тяжело лечатся, провоцируют тяжелые осложнения и чаще всего приводят к трагическому концу", - резюмировала медик.
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