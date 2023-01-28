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5 ежедневных привычек, которые вредят вашему сердцу: предупреждение кардиолога

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Суббота 28 января 2023 17:02
5 ежедневных привычек, которые вредят вашему сердцу: предупреждение кардиолога Привычки, которые вредят сердцу (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ежедневные привычки могут казаться нам обыденными и безвредными, но они изо дня в день вредят нашему сердцу.

Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.

Нехватка физической активности

Причина тромбоза может скрываться в малоподвижном образе жизни. Вместо "залипания" в экране начните вносить больше активности, хотя бы пешие прогулки.

Нездоровая пища (фастфуды, снеки, полуфабрикаты)

Такая "диета" приводит к дефицитным состояниям в организме, не хватает микроэлементов и витаминов.

Перенасыщение солью, неполезными жирами

Такие привычки могут вызвать болезни сердца и сосудов (например, инфаркты, инсульты).

Алкоголь и никотин

Это прямой яд для сердца и сосудов. Может развиться ишемическая болезнь сердца.

Стресс

В первую очередь вредит всему организму тем, что производит гормон кортизол. А он влияет на сердечно-сосудистую систему, заставляя сердце работать быстрее.

Нарушение режима сна

Это не позволяет вам полноценно восстановиться. Есть десятки исследований и экспериментов, доказывающих важность полноценного отдыха.

"Болезни сердца тяжело лечатся, провоцируют тяжелые осложнения и чаще всего приводят к трагическому концу", - резюмировала медик.

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