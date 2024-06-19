4 тренировки для мужчин, которые нужно выполнять еженедельно, чтобы быть в форме

Часто мужчины во время тренировки преследуют цель: набрать мышечную массу, накачать руки, спину, пресс и грудь. Программа занятий для мужчин несколько отличается от женской. Поэтому для достижения целей нужно выполнять определенные упражнения еженедельно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Подтягивание

Подтягивание является настоящим свидетельством силы верхней части тела. Это отличное упражнение для всего тела, которое влияет на все функциональные качества в тренажерном зале.

Возьмитесь за перекладину верхней рукой на ширине плеч, следя за тем, чтобы руки были прямыми. Подтянитесь до тех пор, пока грудь не окажется возле перекладины.

Выполните три подхода по пять-восемь повторений с 90 секундами отдыха между подходами. Если вы используете подтягивание с поддержкой, увеличьте количество повторений до 8-12.

Подтягивание (фото: eatthis.com)

Тяга со штангой

Тяга со штангой является лучшим выбором для круговых интервальных тренировок для формирования вашего телосложения и повышения функциональной силы.

Упражнение одновременно привлекает многочисленные группы мышц, включая нижнюю часть тела, спину и руки. Кроме того, это упражнение сочетает в себе наращивание силы и сжигание калорий.

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер, и возьмитесь за штангу руками немного шире, чем на ширине плеч. Держите спину ровно и опустите штангу до пола, держа ее близко к телу. Поднимите штангу в положение стоя, привлекая ягодицы и подколенные сухожилия.

Тяга со штангой (фото: eatthis.com)

Жим гантелей

Это упражнение привлекает критически важные группы мышц, включая ягодицы, плечи и трицепсы, что делает его эффективным вариантом для быстрого формирования тела.

Разместите ноги на ширине плеч, держите гантели в каждой руке на высоте плеч, ладонями внутрь. Поднимайте гантели вверх, вытягивая руки, пока они не станут прямыми над головой.

Жим гантелей сидя (фото: eatthis.com)

Махи гирями

Махи с гирями - это упражнение, привлекающее мышечную массу подколенных сухожилий, ягодиц и поясницы. Махи гирями являются прекрасным упражнением, которое из-за динамического характера увеличивает интенсивность.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, возьмите гирю, стоя прямо. Держа руки прямыми, поднимите гирю на высоту груди. Поверните гирю в исходное положение и повторите движение.

Махи гирями (фото: eatthis.com)