Украинский певец открыл ресторан в Лондоне: что там подают, какие цены и интерьер (эксклюзивные фото)

Поп-певец Игорь Целип, который стал известен широкой публике после победы в шоу "Караоке на майдане", открыл ресторан украинской кухни "Namysto" в Лондоне. Он надеется, что заведение станет настоящим культурным центром для украинской диаспоры и иностранцев, которые хотят познакомиться с украинскими традициями.

"Я всегда мечтал создать что-то, что не только напоминало бы мне об Украине, но и показывало бы другим, какая она красивая, душевная и вкусная. Этот ресторан - моя любовь к Родине, которой я хочу поделиться с миром", - говорит Игорь.

Интерьер ресторана "Namysto" (фото: РБК-Украина)

"Namysto" артист открыл в сопартнерстве со своей подругой Кристиной Мокрецкой.

Меню ресторана составлено так, чтобы передать аутентичность украинской кухни. Певец хочет подчеркнуть, что наши кулинарные традиции - это настоящее сокровище, которое не имеет аналогов в мире.

"Когда мы работали над меню, то вспоминал детство, как моя бабушка готовила борщ или пекла пирожки. Теперь эти блюда доступны в Лондоне. Наш борщ, кстати, пользуется невероятным спросом, и это меня очень радует", - признается Целип.

Цены на комплексные меню в ресторане варьируются от 50 до 100 фунтов (примерно, 2500-5000 грн).

Меню ресторана "Namysto" (фото: instagram.com/namysto_restaurant)

Он надеется, что ресторан станет культурным пространством для событий, где диаспоряны, проживающие в столице Англии, смогут встречаться и праздновать традиционные украинские праздники.

"У нас запланированы благотворительные вечера украинской музыки, литературные чтения и даже мастер-классы по кулинарии. Я хочу, чтобы это было место, которое объединяет и вдохновляет. Для меня этот ресторан - это способ поддерживать Украину и напоминать всем, насколько наша культура богата и неповторима. Хочу, чтобы каждый, кто сюда придет, почувствовал частичку тепла нашего дома", - добавляет артист.

Сколько денег потратил Игорь на открытие ресторана - он не говорит. Но он не жалеет.

"Относительно стоимости... Это зависит от многих факторов: аренда помещения, ремонт, оборудование, найм персонала, оформление документов и тому подобное. В целом запуск украинского ресторана такого формата стоил не мало. Но мы уверены, что это того стоит, ведь хотим дарить нашим гостям уникальный опыт и настоящий вкус Украины", - пояснил Целип.

Игорь Целип (фото: instagram.com/_igor_tselyp_)

Заведение находится на юге города, всего в одной минуте ходьбы от станции метро "Morden" (6-12 London Rd, Morden SM4 5BQ). Оно будет работать в формате выходного дня с обязательным предварительным бронированием.

Кто такой Игорь Целип

Целип довольно популярный украинский певец, победитель шоу "Караоке на Майдане" в 2018 году, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов в Украине и за рубежом.

Игорь Целип (фото: instagram.com/_igor_tselyp_)

Он уроженец села Старые Петликовцы Тернопольской области. Карьеру музыканта начал с детства, играл на аккордеоне и фортепиано. Учился на юридическом факультете Ирпенского университета государственной фискальной службы. Параллельно был вокалистом культурно-художественного центра "Сузір’я", с которым объездил чуть ли не всю страну.

Игорь Целип (фото: instagram.com/_igor_tselyp_)

За несколько лет до полномасштабного вторжения переехал в Великобританию, где работал на стройке вместе с отцом.

После 2022 года активно участвует в благотворительных концертах и мероприятиях, как в Британии, так и в других странах Европы вместе с другими украинскими артистами: Юликом, Наталкой Карпой, Панасом Буйным и другими.

Игорь Целип (фото: instagram.com/_igor_tselyp_)

Среди его популярных песен можно отметить рождественскую "Колядку", "Моє сердце", а также трек "Всі зірки" - эта композиция стала популярной среди украинских меломанов и "залетела" в TikTok.