5 веществ, которые каждый день нужны нашему телу для здоровья
Наш организм ежедневно нуждается в комплексе питательных веществ, витаминов, минералов, которые можно обобщить пятью основными пунктами.
О них подробно рассказала диетолог и нутрициолог Анна Антонова в Instagram.
Белок
Это строительный материал для всех тканей тела. Белки являются транспортерами и переносчиками веществ (кислорода, глюкозы, витаминов и т. п.) по организму.
Из белка синтезируются гормоны, ферменты, нейромедиаторы и другие вещества, регулирующие активность метаболизма.
Белок требуется для производства иммунных клеток и процессов детоксикации.
Кроме того белок - резервный источник энергии при дефиците углеводов и жиров.
Углеводы
Это основной пищевой источник энергии. Суточная потребность организма в энергии из углеводов составляет 50-70%.
Организм запасает часть углеводов в виде гликогена (в мышцах и печени) и использует их в качестве резервного источника "горючего".
Углеводы участвуют в строительстве, входят в состав ферментов, гормонов, антител. Необходимы для выработки гиалуроновой кислоты, суставной жидкости и слизи.
Клетчатка же поддерживает перистальтику кишечника, улучшая пищеварение и усвоение веществ. Является едой для микрофлоры.
Жиры
Второй по активности пищевой источник энергии и основной источник энергетического запаса, хранящийся в жировой ткани.
Жиры необходимы для поддержания пищеварения, желчетока, усвоения и переноса жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К.
Участвуют в строительстве мембран клеток, нервных волокон, гормонов (особенно половых), желчных кислот.
Пища, содержащая жиры, также поставляет в организм незаменимые жирные кислоты группы Омега-3, которые синтезируются в организме самостоятельно.
Витамины и минералы
Регуляторы метаболизма. Используются на каждом этапе обмена веществ во всех органах и системах.
Необходимы для работы нервной системы, понижения уровня стресса, поддержания умственной активности.
Микроэлементы (витамины С, D, цинк и т.п.) помогают поддерживать здоровую иммунную систему, ускоряют регенерацию и выздоровление.
Регулируют рост, обновление тканей, гормональный баланс.
Являются антиоксидантами. Защищают организм от свободных радикалов и токсинов.
Вода
Тело человека состоит из воды на 50-75% в зависимости от возраста. Обновляется этот объем примерно в течение месяца, поэтому ежедневный питьевой режим нужно соблюдать обязательно.
Вода- это растворитель и переносчик пищевых веществ, основной компонент крови.
Вода участвует в процессах детоксикации. Помогает выводить через кожу пот, кишечник и мочу токсических веществ жизнедеятельности.
Регулирует уровень солей и электролитов, нормализуя уровень жидкости в организме, пульс и АД.
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