Витамин D следует принимать всем: как определить его дефицит в организме

В холодное время года, когда световой день укорачивается, а солнца почти мы не видим, потребность в "витамине солнца", то есть в витамине D имеют абсолютно все. Большинство может принимать его в профилактических дозах, но кое-кому нужно лечебные.

Как определить, что вам необходимо начать принимать волшебные витаминки – читайте в материале Styler ниже.

Зачем нам витамин D?

Как рассказала врач Лилия Сарахман, витамин D влияет на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, иммунную системы. Кроме того, появляется все больше доказательств того, что недостаток витамина D может кроме физического здоровья также негативно влиять на психическое благополучие.

Низкий уровень витамина D может ухудшить когнитивные функции, поскольку в участках мозга есть рецепторы витамина D, отвечающие за настроение и поведение.

"Пациентам, которые жалуются на усталость, плохой сон, чувство грусти/плохое настроение, признаки депрессии, выпадение волос, плохой аппетит - всегда рекомендую определение витамина в крови", - пишет медик.

У детей при недостаточности витамина D могут наблюдаться: поверхностный сон, частые содрогания при засыпании, возбуждение.

Профилактическую дозу можно принимать самостоятельно, а вот лечебную дозу всегда назначает врач.

Как проверить уровень витамина D в организме?

По словам врача Ольги Леськив, можно сдать анализ крови из вены на 25-ОН-гидроксивитамин - это совокупность вит D2 и D3 в сыворотке крови.

Всем сдавать анализ крови на определение витамина не нужно. Если вы будете принимать профилактическую дозу, не имеете никаких жалоб и не относитесь к группе риска, то анализ на определение витамина D вам не нужен.

Каков оптимальный уровень вит D?



Фото: instagram.com/dr.sarahman

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