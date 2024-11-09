5 вещей, которые нельзя дарить на День рождения: это призовет ссоры и несчастье
Некоторые подарки вместо приятных эмоций и счастья могут принести только неприятности получателю. Поэтому, выбирая вещь на праздник, следует понимать, что никогда не следует дарить на День рождения.
О том, что не стоит дарить в День рождения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Острые предметы
Согласно приметам, не стоит дарить в День рождения какие-либо острые предметы: ножи, вилки или ножницы. Не следует также дарить ложки, если это не подарок маленькому ребенку.
Верят, что эти вещи легко накапливают негативную энергетику, которая затем влияет на жизнь получателя, приводя к ссорам и спорам с близкими. Кроме того, острые края "обостряют" конфликтные ситуации, что в конечном счете может означать окончание отношений.
Пустая посуда
Считается, что новая пустая посуда в День рождения может негативно повлиять на финансовое положение именинника. Поэтому, даря посуду, важно положить внутрь вкусности.
Также не следует дарить кружку или чашку человеку без партнера - по народным приметам, это может закрепить одинокое положение.
Часы
Не советуют дарить на День рождения часы, особенно, если у именинника есть любимый человек. Считается, что пара разойдется в момент остановки подаренных часов.
К тому же непременно ухудшится общение между получателем и человеком, сделавшим подарок.
Платок
В некоторых культурах существует обычай дарить платки на похоронах, поэтому этот предмет стал связан с горем и печалью.
Поэтому следует дарить на День рождения даже элегантный шелковый носовой платок или на голову - это может привести к слезам.
Пустой кошелек
Кошелек может быть великолепной практической вещью, если его не дарить на День рождения пустым. Лучше положить хотя бы одну копейку. Иначе, как и посуда, она может привести к потере финансового успеха.
Кстати, раньше мы рассказывали, какие 7 вещей нельзя одалживать даже друзьям и родным.
Кроме этого, писали о том, какие вещи нельзя давать взаймы, чтобы не навлечь горе.
При написании материала использовались следующие источники: РадиоТрек, prykmeta.com.ua.