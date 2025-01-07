7 случаев в уборке, когда уксус и соль легко справятся с проблемой

Знали ли вы, что обычные кухонные ингредиенты, такие как уксус и соль, могут стать вашими лучшими помощниками в уборке? Их можно использовать для отчистки различных поверхностей, одежды, сантехники и даже для устранения запахов.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает 7 самых эффективных способов использования уксуса и соли для поддержания чистоты в вашем доме.

Удаление ржавчины

Уксус и соль - настоящее спасение для металлических предметов, пострадавших от ржавчины. Просто смешайте соль с уксусом в пропорции 1:1 и нанесите на пораженную поверхность. Оставьте на несколько часов, после чего смойте теплой водой и вытрите насухо.

Этот метод работает даже для крупных загрязнений. Лучше всего подходит для ножей, инструментов и металлических ручек. Для более стойких пятен можно повторить процедуру или использовать щетку для механической очистки.

Очистка поверхностей на кухне

Столешницы, плиты и другие кухонные поверхности легко очищаются раствором уксуса и соли. Насыпьте немного соли на влажную губку, смоченную уксусом, и протрите загрязненные участки. Эта комбинация помогает удалить жир и налет, оставляя поверхности блестящими.

Особенно полезно использовать этот метод для керамических и металлических поверхностей. Кроме того, такой способ прекрасно дезинфицирует кухонные поверхности, что важно для здоровья вашей семьи.

Удаление пятен с одежды

Уксус и соль могут спасти любимую одежду от сложных пятен. Для этого смешайте столовую ложку соли с двумя ложками уксуса, нанесите смесь на пятно и оставьте на 30 минут. Затем постирайте вещь в обычном режиме.

Этот метод хорошо работает для пятен от кофе, вина или травы. Для деликатных тканей сначала протестируйте средство на незаметном участке, чтобы избежать повреждения.

Очистка окон и зеркал

Для кристально чистых окон и зеркал используйте раствор уксуса и соли. В литре теплой воды растворите столовую ложку соли и 100 мл уксуса, нанесите раствор на стекло и вытрите его мягкой тканью.

Это не только удаляет загрязнения, но и предотвращает образование разводов. Такой раствор также эффективен для очистки зеркал в ванной комнате, которые часто покрываются каплями воды. Вы сможете наслаждаться чистотой без лишних усилий.

Отчистка стекол благодаря уксусу и соли удобная и легкая (фото: Freepik.com)

Устранение неприятных запахов

Если в вашем холодильнике, мусорном ведре или других местах появился неприятный запах, уксус и соль помогут от него избавиться. Поставьте небольшую миску с раствором уксуса и соли в проблемное место на несколько часов.

Уксус нейтрализует запахи, а соль впитывает влагу, что способствует свежести воздуха. Этот способ также эффективен для устранения запахов в обуви или шкафах. Ваши вещи будут пахнуть свежестью без использования химических средств.

Чистка сантехники

Для удаления известкового налета и грязи с кранов, душевых насадок и раковин используйте уксус и соль. Смешайте уксус с солью в пасту, нанесите на поверхности и оставьте на 15-20 минут.

Затем промойте теплой водой и протрите сухой тканью. Этот способ поможет вернуть блеск вашим сантехническим приборам. Для максимального эффекта процедуру можно повторять раз в неделю.

Прочистка труб

Засоры в раковинах и ваннах легко устраняются с помощью уксуса и соли. Засыпьте в сливное отверстие полстакана соли, затем залейте стакан подогретого уксуса. Подождите 10-15 минут, а затем промойте горячей водой.

Такой метод эффективно растворяет жир и остатки пищи в трубах. Для предотвращения засоров рекомендуется использовать этот способ раз в месяц.