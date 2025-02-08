10 фраз, которые помогут наладить отношения после серьезной ссоры

Ссоры бывают у всех, но самое важное - как вы выходите из конфликта. Восстановить доверие и близость помогают не только поступки, но и правильно подобранные слова. Что можно сказать любимому человеку, чтобы быстрее помириться?

Какие 10 фраз могут стать первым шагом к примирению, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

"Мне жаль, что так получилось"

Искреннее извинение - мощный сигнал, что вы признаете свою часть ответственности за конфликт.

"Я тебя слышу и хочу понять"

"После ссоры важно не только говорить, но и слушать. Эта фраза показывает, что вы готовы к диалогу, а не просто ждете своей очереди отвечать, - советует коуч.

"Я понимаю, почему ты так чувствуешь"

Даже если вы не соглашаетесь, попытка понять чувства партнёра поможет уменьшить напряжение.

"Я не хотел/не хотела тебя обидеть"

"Иногда ссоры обостряются из-за неосторожных слов. Если что-то прозвучало грубо, стоит прояснить, что это не было вашей целью", - объясняет эксперт.

"Ты для меня очень важен/важна"

Это поможет напомнить, что ваш конфликт - лишь эпизод, а не разрушение всего, что между вами есть.

"Давай попробуем найти решение вместе"

Вместо соревнования "кто прав", лучше искать выход, который устроит вас обоих.

"Как я могу исправить ситуацию?"

Готовность действовать, а не просто говорить - ключ к восстановлению доверия.

"Я благодарен/благодарна тебе за..."

"Даже после ссоры важно помнить хорошее и озвучивать его. Проговорите, за что вы благодарны близкому человеку", - советует специалист.

"Я не хочу, чтобы это нас отдалило"

Фраза, которая показывает, что для вас важнее отношения, чем сам конфликт.

"Давай обнимемся?"

Иногда слова лишние. Если вы чувствуете, что партнёр тоже готов к примирению, простой жест может снять напряжение лучше любых объяснений.

"Главное - говорить эти фразы не просто как "магические" слова, а искренне, с реальным желанием восстановить связь", - резюмирует Виталий Курсик.