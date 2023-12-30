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Сколько можно хранить холодец в холодильнике и морозилке

Суббота 30 декабря 2023 10:44
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Сколько можно хранить холодец в холодильнике и морозилке Фото: Сколько можно хранить холодец в холодильнике
Автор: Людмила Жукова

Холодец - это давнее украинское блюдо, которое многие любят и готовят на новогодний стол.

Сколько его можно хранить в холодильнике и морозильнике - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Сколько можно хранить холодец в морозильнике

Если у вас остался холодец и вы не хотите, чтобы он испортился, то отличным вариантом станет его замораживание. Если у вас есть возможность воспользоваться быстрой заморозкой, это поможет равномерно охладить блюдо. В таком состоянии холодец можно хранить 1-2 месяца.

Сколько можно хранить холодец в холодильнике

Средний срок безопасного хранения холодца в холодильнике составляет 4-5 дней. Если же ваше блюдо получилось достаточно жирным, то этот период может занять до 7 дней.

Если вы добавили в холодец морковь или петрушку, то лучше не есть его позже 3-4 дней после приготовления. Все потому, что любой продукт, не термически обработанный, уменьшает сроки хранения блюда.

Но если вы добавляли в студень измельченный сырой хрен, то срок хранения увеличится на 1-2 дня. Главное накрыть блюдо фольгой или пищевой пленкой.

Кстати, если вы заметили, что в холодце начала отходить вода, то это значит, что блюдо уже начало портиться. Можно оставить его на время в теплой комнате. Если от него чувствуется неприятный запах, его можно смело выбрасывать.

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