5 продуктов, которые содержат больше витамина А, чем морковь

В одной большой моркови содержится 601 микрограмм или 67% от рекомендуемой суточной нормы витамина А. Микроэлемент полезен для крепкой иммунной системы, репродуктивного здоровья и надлежащего функционирования сердца, легких и других органов.

Но если вы не любитель моркови, то есть много других продуктов, чтобы получить еще больше витамина А. Продукты животного происхождения, такие как мясо, яйца и рыба, содержат предварительно сформированный витамин А.

Говяжья печень

Один кусочек (81 г) жареной говяжьей печени содержит 6270 микрограммов витамина.

Крупный рогатый скот сохраняет жирорастворимый витамин А в печени, поэтому употребление говяжьей печени является простым и эффективным способом получить значительное содержание витамина А.

Поскольку допустимый верхний предел для предварительно образованного витамина А как из пищевых источников, так и из пищевых добавок составляет 3000 микрограммов. Будьте осторожны, сочетая добавки витамина А с частым потреблением говяжьей печени.

Батат

Один запеченный батат среднего размера с кожурой (114 г) содержит 1100 микрограммов витамина А.

Продукт богат клетчаткой, витамином С и содержит немного больше витамина А, чем морковь. Благодаря естественному сладкому вкусу и кремовой консистенции бататом легко наслаждаться любым способом.

Витамин А в батате происходит от бета-каротина. Организм при необходимости превращает бета-каротин в витамин А, что делает его нетоксичным источником, даже при большом потреблении.

Шпинат

Одна чашка вареного шпината (180 г) содержит 943 мкг витамина А.

Что касается листовой зелени, шпинат может быть одним из самых популярных и самых простых для потребления. Его мягкий вкус делает его идеальным дополнением к смузи или в качестве основы простого салата из шпината.

Хотя шпинат естественным образом богат витамином А, но то, как вы его приготовите, влияет на то, сколько тело может усвоить. В то время как приготовление сырого шпината на пару обеспечивает большее количество доступного для вас витамина А, то кипячение и разогрев в микроволновой печи приводят к потере питательных веществ.

Поскольку витамин А является жирорастворимым, то стоит наслаждаться жареным шпинатом, приготовленным с небольшим количеством оливкового масла.

Тыква

Полстакана консервированной тыквы содержит 955 микрограммов витамина А. Она также является хорошим источником клетчатки и витамина К.

Тунец

85 граммов тунца содержит 643 микрограмма витамина А.

В то время как большинство тунца и жирной рыбы является хорошим источником омега-3 жирных кислот, то голубой тунец содержит в 42 раза больше витамина А.

Также он содержит 1,4 грамма омега-3 жирных кислот в форме DHA и EPA. Это два типа жирных кислот, которые поддерживают здоровый уровень холестерина и артериального давления, а также уменьшают окислительный стресс и воспаление в организме.

Вас может заинтересовать