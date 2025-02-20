Четыре продукта, которые содержат такое же количество Омега-3, как и лосось

Омега-3 жирные кислоты являются незаменимыми жирами, которые играют решающую роль в поддержании общего здоровья. Организм не может вырабатывать такие кислоты самостоятельно в достаточном количестве, то их нужно получать из продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Омега-3 жирные кислоты бывают трех основных типов: ALA (альфа-линоленовая кислота), которая содержится в источниках растительного происхождения, и DHA (докозагексаеновая кислота) и EPA (эйкозапентаеновая кислота), которые содержатся в основном в морских источниках.

Диетолог Элана Наткер рассказала, что лосось часто называют источником омега-3 жирных кислот, особенно EPA и DHA, что делает его отличным и вкусным выбором для увеличения потребления. В 85 граммах содержит примерно 1800 миллиграммов Омега-3 жирных кислот.

Однако, существуют и другие продукты, которые содержат еще большее количество этих незаменимых жирных кислот.

Грецкие орехи

Когда дело доходит до Омега-3 жирных кислот, грецкие орехи являются невероятным растительным вариантом, который фактически превосходит лосось по содержанию.

Примерно 2500 мг ALA на порцию. На самом деле, грецкие орехи являются единственным древесным орехом, который является отличным источником омега-3 жирных кислот.

"Вы можете буквально схватить пачку грецких орехов и вперед! Это делает грецкие орехи не только питательными, но и удобным и адаптированным выбором для увеличения потребления Омега-3 в ежедневном рационе", - добавила диетолог.

Семена чиа

1 порция содержит примерно 5000 мг ALA Омега-3.

Семена чиа являются растительным источником Омега-3 жирных кислот, в частности ALA. По словам диетолога Венди Базилиана, семена чиа содержат больше Омега-3 на порцию, чем лосось, хотя тип кислоты отличается.

Семена чиа можно легко включить в ежедневную еду - посыпать йогурт, добавлять в смузи или использовать для приготовления пудинга из чиа.

Скумбрия

Скумбрия обеспечивает 5130 миллиграммов Омега-3 жирных кислот на порцию (100 граммов). Это делает скумбрию одним из самых богатых природных источников этих незаменимых жирных кислот.

Рыба является не только источником питательных веществ, но и экономически более эффективным и экологичным вариантом, чем некоторые другие виды рыбы. Она имеет насыщенный вкус, и ее можно жарить на гриле и запекать.

Включение скумбрии в рацион не только увеличивает потребление Омега-3, но и разнообразит блюда, облегчая соблюдение полноценного и питательного плана питания.

Сельдь

Еще одним отличным источником Омега-3 жирных кислот является сельдь - это универсальная и ароматная рыба, которую часто употребляют в маринованном, копченом или свежем виде, что делает ее основным блюдом многих кухонь мира.

Сельдь также является источником антиоксидантов, таких как витамин Е, который поддерживает иммунную функцию и помогает защитить клетки от окислительного повреждения.

Кроме того, сельдь является источником витамина D и селена, что еще больше повышает ее статус продукта с высоким содержанием питательных веществ.

Сколько Омега-3 следует потреблять

Рекомендуемое суточное потребление Омега-3 жирных кислот зависит от типа и источника. В целом взрослые должны стремиться к ежедневному потреблению примерно 1,1 грамма для женщин и 1,6 грамма для мужчин ALA (альфа-линоленовой кислоты), которая является растительной омега-3, содержащейся в таких продуктах, как семена льна, семена чиа и грецкие орехи.