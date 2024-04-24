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5 причин посмотреть чувственную мелодраму "Ночные незнакомцы"

Среда 24 апреля 2024 20:32
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5 причин посмотреть чувственную мелодраму "Ночные незнакомцы" Кадр из фильма "Ночные незнакомцы"
Автор: Василина Копытко

25 апреля в украинский прокат выходит фильм "Ночные незнакомцы" - дерзкая история любви, вспыхивающая между двумя одинокими душами посреди ночного Парижа. Случайная встреча в метро оборачивается для них безумной страстью и внезапным сексом, а после - откровенными разговорами до рассвета. Но смогут ли эти потерянные незнакомцы расстаться, когда ночь подойдет к концу?

РБК-Украина (проект Styler) называет вам 5 причин, чтобы не упустить эту ленту в кино.

Премьера на Каннском кинофестивале

"Ночные незнакомцы" дебютировали в прошлом году в программе "Особый взгляд" самого престижного кинофестиваля мира - Каннского. Отбор к этой секции - знак качества, указывающий на оригинальное авторское высказывание. Фильм высоко оценила мировая кинопресса.

В то же время нельзя назвать эту ленту артхаусной: она будет понятна и близка каждому и каждой.

Звездный первоплановый дуэт

Главные роли исполнили Алекс Лутц и Карин Виар. Лутц - лауреат важных французских кинонаград "Люмьер" и "Сезар". Но интересно, что в "Ночных незнакомцах" он не только сыграл, но и занял режиссерское кресло. Его экранная партнерша - Карин Виар, двукратная лауреатка Премий "Люмьер" и "Сезар", а также трехкратная - "Хрустального глобуса". Специально для этого проекта Виар также выступила сопродюсершей и сосценаристкой - впервые в своей карьере.

5 причин посмотреть чувственную мелодраму &quot;Ночные незнакомцы&quot;Кадр из фильма "Ночные незнакомцы"

Париж как фон романтической истории

"Может ли громкая ссора в подземке вылиться в пылкую страсть? В Париже - может" - с этих слов начинается синопсис фильма, и именно атмосфера французской столицы составляет важную часть картины.

Зрители и зрительницы окажутся в самом сердце ночного Парижа с его шумными клубами, безлюдными улочками и неожиданными встречами, способными перевернуть всю жизнь.

5 причин посмотреть чувственную мелодраму &quot;Ночные незнакомцы&quot;Кадр из фильма "Ночные незнакомцы"

Изнурительная съемка ради реализма

Съемочный период длился всего 14 дней, что для полнометражного фильма очень мало. Таков был замысел режиссера: ему хотелось передать состояние легкого опьянения и усталости от бессонной ночи.

Как признается сам Лутц, актерам порой было сложно отличить свою усталость от усталости своих персонажей. Благодаря этому приему зритель тоже на себе почувствует бешеный ритм ночи.

5 причин посмотреть чувственную мелодраму &quot;Ночные незнакомцы&quot;Кадр из фильма "Ночные незнакомцы"

Гимн случайности и чувственности

"Ночные незнакомцы" - это своеобразный гимн чуда человеческой близости, который может случиться где угодно и с кем. Химия между Лутцом и Виаром на экране просто невероятна - кажется, будто между ними проскакивают настоящие искры. Их герои - представители разных поколений, социальных классов, мировоззрений. Но ночью все коты серые, а души - обнаженные. Погрузившись во тьму мегаполиса, эти двое наконец найдут путь к свету. И к настоящим чувствам.

5 причин посмотреть чувственную мелодраму &quot;Ночные незнакомцы&quot;Кадр из фильма "Ночные незнакомцы"

Итак, "Ночные незнакомцы" - это must-see для всех, кто верит в любовь с первого взгляда и силу случайных встреч. Чувственная и проникновенная история в безупречном французском антураже заставит ваше сердце биться чаще - хотя бы на два часа в кинозале.

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