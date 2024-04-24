5 причин посмотреть чувственную мелодраму "Ночные незнакомцы"

25 апреля в украинский прокат выходит фильм "Ночные незнакомцы" - дерзкая история любви, вспыхивающая между двумя одинокими душами посреди ночного Парижа. Случайная встреча в метро оборачивается для них безумной страстью и внезапным сексом, а после - откровенными разговорами до рассвета. Но смогут ли эти потерянные незнакомцы расстаться, когда ночь подойдет к концу?

РБК-Украина (проект Styler) называет вам 5 причин, чтобы не упустить эту ленту в кино.

Премьера на Каннском кинофестивале

"Ночные незнакомцы" дебютировали в прошлом году в программе "Особый взгляд" самого престижного кинофестиваля мира - Каннского. Отбор к этой секции - знак качества, указывающий на оригинальное авторское высказывание. Фильм высоко оценила мировая кинопресса.

В то же время нельзя назвать эту ленту артхаусной: она будет понятна и близка каждому и каждой.

Звездный первоплановый дуэт

Главные роли исполнили Алекс Лутц и Карин Виар. Лутц - лауреат важных французских кинонаград "Люмьер" и "Сезар". Но интересно, что в "Ночных незнакомцах" он не только сыграл, но и занял режиссерское кресло. Его экранная партнерша - Карин Виар, двукратная лауреатка Премий "Люмьер" и "Сезар", а также трехкратная - "Хрустального глобуса". Специально для этого проекта Виар также выступила сопродюсершей и сосценаристкой - впервые в своей карьере.

Кадр из фильма "Ночные незнакомцы"

Париж как фон романтической истории

"Может ли громкая ссора в подземке вылиться в пылкую страсть? В Париже - может" - с этих слов начинается синопсис фильма, и именно атмосфера французской столицы составляет важную часть картины.

Зрители и зрительницы окажутся в самом сердце ночного Парижа с его шумными клубами, безлюдными улочками и неожиданными встречами, способными перевернуть всю жизнь.

Кадр из фильма "Ночные незнакомцы"

Изнурительная съемка ради реализма

Съемочный период длился всего 14 дней, что для полнометражного фильма очень мало. Таков был замысел режиссера: ему хотелось передать состояние легкого опьянения и усталости от бессонной ночи.

Как признается сам Лутц, актерам порой было сложно отличить свою усталость от усталости своих персонажей. Благодаря этому приему зритель тоже на себе почувствует бешеный ритм ночи.

Кадр из фильма "Ночные незнакомцы"

Гимн случайности и чувственности

"Ночные незнакомцы" - это своеобразный гимн чуда человеческой близости, который может случиться где угодно и с кем. Химия между Лутцом и Виаром на экране просто невероятна - кажется, будто между ними проскакивают настоящие искры. Их герои - представители разных поколений, социальных классов, мировоззрений. Но ночью все коты серые, а души - обнаженные. Погрузившись во тьму мегаполиса, эти двое наконец найдут путь к свету. И к настоящим чувствам.

Кадр из фильма "Ночные незнакомцы"

Итак, "Ночные незнакомцы" - это must-see для всех, кто верит в любовь с первого взгляда и силу случайных встреч. Чувственная и проникновенная история в безупречном французском антураже заставит ваше сердце биться чаще - хотя бы на два часа в кинозале.