5 причин подивитися чуттєву мелодраму "Нічні незнайомці"

25 квітня в український прокат виходить фільм "Нічні незнайомці" - зухвала історія кохання, що спалахує між двома самотніми душами посеред нічного Парижа. Випадкова зустріч в метро обертається для них шаленою пристрастю і раптовим сексом, а опісля - відвертими розмовами до світанку. Та чи зможуть ці загублені незнайомці розлучитися, коли ніч добіжить кінця?

РБК-Україна (проект Styler) називає вам 5 причин, щоб не проґавити цю стрічку в кіно.

Прем'єра на Каннському кінофестивалі

"Нічні незнайомці" дебютували торік у програмі "Особливий погляд" найпрестижнішого кінофестивалю світу - Каннського. Відбір до цієї секції - знак якості, що вказує на оригінальне авторське висловлювання. Фільм високо оцінила світова кінопреса.

Водночас не можна назвати цю стрічку артхаусною: вона буде зрозуміла і близька кожному і кожній.

Зірковий першоплановий дует

Головні ролі виконали Алекс Лутц і Карін Віар. Лутц - лауреат важливих французьких кінонагород "Люм’єр" і "Сезар". Але цікаво, що в "Нічних незнайомцях" він не лише зіграв, але також зайняв режисерське крісло. Його екранна партнерка - Карін Віар, дворазова лауреатка Премій "Люм’єр" і "Сезар", а також триразова - "Кришталевого глобуса". Спеціально для цього проєкту Віар також виступила співпродюсеркою і співсценаристкою - вперше у своїй кар’єрі.

Кадр з фільму "Нічні незнайомці"

Париж як тло романтичної історії

"Чи може гучна сварка в підземці вилитися в палку пристрасть? У Парижі - може" - із цих слів починається синопсис фільму, і саме атмосфера французької столиці складає важливу частину картини.

Глядачі та глядачки опиняться в самому серці нічного Парижа з його гамірними клубами, безлюдними вуличками та несподіваними зустрічами, здатними перевернути все життя.

Кадр з фільму "Нічні незнайомці"

Виснажлива зйомка заради реалізму

Знімальний період тривав всього 14 днів, що для повнометражного фільму надзвичайно мало. Таким був задум режисера: йому хотілося передати стан легкого сп'яніння та втоми від безсонної ночі.

Як зізнається сам Лутц, акторам часом було складно відрізнити власну втому від утоми своїх персонажів. Завдяки цьому прийому глядач теж на собі відчує шалений ритм ночі.

Кадр з фільму "Нічні незнайомці"

Гімн випадковості та чуттєвості

"Нічні незнайомці" - це своєрідний гімн диву людської близькості, що може трапитися будь-де і будь з ким. Хімія між Лутцом і Віар на екрані просто неймовірна - здається, наче між ними проскакують справжні іскри. Їхні герої - представники різних поколінь, соціальних класів, світоглядів. Але вночі всі коти сірі, а душі - оголені. Тож занурившись у пітьму мегаполіса, ці двоє врешті знайдуть шлях до світла. І до справжніх почуттів.

Кадр з фільму "Нічні незнайомці"

Отже, "Нічні незнайомці" - це must-see для всіх, хто вірить у кохання з першого погляду і силу випадкових зустрічей. Чуттєва і прониклива історія у бездоганному французькому антуражі змусить ваше серце битися частіше - хоча б на дві години у кінозалі.