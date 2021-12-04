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5 причин їсти вівсянку на сніданок кожного дня: покращує стан шкіри та роботу серця

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Субота 04 грудня 2021 07:01
5 причин їсти вівсянку на сніданок кожного дня: покращує стан шкіри та роботу серця Користь вівсянки для організму людини (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Вівсянка дуже ситна та корисна крупа, яку рекомендовано їсти на сніданок. З неї можна приготувати багато страв, починаючи від молочної каші на воді та закінчуючи додаванням у суп. Однак, попри корисні властивості її мало хто любить їсти.

Про користь вівсянки розповіла Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook.

Чому вівсянку має їсти кожен

Вівсянка – джерело повільних вуглеводів

За словами фахівця, з'ївши вранці тарілку каші з цілісних зерен можна забезпечити стабільний рівень глюкози в крові й відчуття ситості на чотири-п'ять годин.

Також ця крупа знижує рівень цукру і холестерину в крові, захищає шкіру від подразнень.

5 причин їсти вівсянку на сніданок кожного дня: покращує стан шкіри та роботу серцяЧому вівсянку має їсти кожен (freepik)

Вівсянка позитивно впливає на нервову систему та покращує роботу серця та судин

Експерт каже, якщо їсти вівсянку на сніданок, то зникнуть проблеми із зайвою вагою. До того ж крупа нормалізує роботу багатьох органів. Не виняток і щитовидна залоза, печінка, нирки. Сприяє вівсянка і підвищенню імунітету, очищає організм від шлаків.

Додайте у вівсянку фрукти

Окрім того, Фус рекомендує додавати у кашу фрукти, мед, горіхи, якщо ви її не любите.

5 причин їсти вівсянку на сніданок кожного дня: покращує стан шкіри та роботу серцяУ вівсянку корисно додавати фрукти (pixabay)

Вівсянка покращує стан шкіри

Дієтологиня зазначила, що завдяки вівсянці покращується стан шкіри та волосся. Також вітамін В, який міститься в крупі, нормалізує процес перетравлення їжі, позитивно впливає на шкіру. Людям, страждаючим дерматитами або алергією, медики рекомендують вівсянку в якості однієї з основних страв.

Каша не дасть набрати зайву вагу

"Коли каші стають хорошою звичкою, то ризик набрати зайву вагу зменшується", – зазначила Фус.

Регулярно споживати вівсянку рекомендовано тим, хто страждає від пониженої кислотності шлунку, колітів, нетравлення, закрепів, отруєнь, порушень функції печінки.

Раніше ми повідомляли, в який час найкраще снідати.

Також ми писали, що ці помилки зіпсують вашу вівсяну кашу.

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