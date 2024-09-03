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5 причин осеннего выпадения волос и как быстро этого избежать

Как избежать осеннего выпадения волос (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Волосы на голове человека в каждый момент времени находятся в разных фазах жизненного цикла. В норме за день выпадает до 100 волосков. Усиленное выпадение волос может наблюдаться в осенний период.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Причины осеннего выпадения волос

Врач назвала 5 основных причин, приводящих к осеннему выпадению волос:

  • дефицит витамина D и железа
  • ﻿﻿сильный или хронический стресс
  • ﻿﻿обострение хронических заболеваний органов ЖКТ и щитовидной железы
  • ﻿﻿гормональный сбой
  • ﻿﻿снижение работы иммунной системы

По словам эксперта, в норме в день выпадает до 100 волосков, но в осенний и весенний периоды выпадение усиливается - до 200 волосков в день.

Что есть, чтобы избежать выпадения

Чтобы избежать сезонного выпадения волос, следует добавить в рацион следующие продукты:

  • ﻿﻿тыква, брокколи, брюссельская
  • капуста, шпинат
  • ﻿﻿ миндаль, тыквенное и подсолнечное
  • семена
  • ﻿﻿морская рыба, морепродукты
  • ﻿﻿яйца, сыр, натуральный йогурт
  • говядина, баранина
  • ﻿﻿злаки, овсяные хлопья, гречневая и пшенные крупы
  • ﻿﻿оливковое и льняное масла
  • ﻿﻿горький шоколад

Для лечения выпадения волос применяют витамин Д, фолиевую кислоту, а также витамины группы B. Другие витамины (витамин А, С, Е и витамины группы В) также имеют значение для поддержания жизненного цикла волосяных фолликулов, а их недостаток может стать причиной как ломкости, так и выпадение волос.

Уход за волосами

Правильный уход за волосами осенью поможет предотвратить их ломкость и выпадение. Средства по уходу за волосами должны подходить по типу кожи. Если после мытья головы появляется кожный зуд и покраснение - шампунь необходимо изменить.

Для укладки волос необходимо использовать мягкую щетку и термозащитные средства.

Следует сушить волосы феном в щадящих режимах (при средней температуре воздушного потока), минимизировать использование приборов для выравнивания и завивания волос, чтобы предотвратить его пересыхание.

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Уход за волосамиВолосы