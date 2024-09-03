5 причин осеннего выпадения волос и как быстро этого избежать

Причины осеннего выпадения волос

Врач назвала 5 основных причин, приводящих к осеннему выпадению волос:

дефицит витамина D и железа

﻿﻿сильный или хронический стресс

﻿﻿обострение хронических заболеваний органов ЖКТ и щитовидной железы

﻿﻿гормональный сбой

﻿﻿снижение работы иммунной системы

По словам эксперта, в норме в день выпадает до 100 волосков, но в осенний и весенний периоды выпадение усиливается - до 200 волосков в день.

Что есть, чтобы избежать выпадения

Чтобы избежать сезонного выпадения волос, следует добавить в рацион следующие продукты:

﻿﻿тыква, брокколи, брюссельская

капуста, шпинат

﻿﻿ миндаль, тыквенное и подсолнечное

семена

﻿﻿морская рыба, морепродукты

﻿﻿яйца, сыр, натуральный йогурт

говядина, баранина

﻿﻿злаки, овсяные хлопья, гречневая и пшенные крупы

﻿﻿оливковое и льняное масла

﻿﻿горький шоколад

Для лечения выпадения волос применяют витамин Д, фолиевую кислоту, а также витамины группы B. Другие витамины (витамин А, С, Е и витамины группы В) также имеют значение для поддержания жизненного цикла волосяных фолликулов, а их недостаток может стать причиной как ломкости, так и выпадение волос.

Уход за волосами

Правильный уход за волосами осенью поможет предотвратить их ломкость и выпадение. Средства по уходу за волосами должны подходить по типу кожи. Если после мытья головы появляется кожный зуд и покраснение - шампунь необходимо изменить.

Для укладки волос необходимо использовать мягкую щетку и термозащитные средства.

Следует сушить волосы феном в щадящих режимах (при средней температуре воздушного потока), минимизировать использование приборов для выравнивания и завивания волос, чтобы предотвратить его пересыхание.