5 причин осіннього випадіння волосся та як швидко цього уникнути

Волосся на голові людини у кожний момент часу знаходиться у різних фазах життєвого циклу. У нормі за день випадає до 100 волосків. Посилене випадання волосся може спостерігатися у осінній період.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.
Лікар назвала 5 основних причин, які призводять до осіннього випадіння волосся:
За словами експерта, у нормі на день випадає до 100 волосків, але в осінній та весняний періоди випадіння посилюється - до 200 волосків на день.
Щоб уникнути сезонного випадіння волосся, варто додати до раціону такі продукти:
Для лікування випадіння волосся застосовують вітамін Д, фолієву кислоту, а також вітаміни групи B. Інші вітаміни (вітамін А, С, Е та вітаміни групи В) також мають значення для підтримки життєвого циклу волосяних фолікулів, а їх недолік може стати причиною як ламкості, так і випадання волосся.
Правильний догляд за волоссям восени допоможе запобігти їх ламкості і випаданню. Засоби догляду за волоссям повинні підходити за типом шкіри. Якщо після миття голови з'являється свербіж шкіри та почервоніння - шампунь необхідно змінити.
Для укладання волосся необхідно використовувати м'яку щітку та засоби для термозахисту волосся.
Слід сушити волосся феном у щадних режимах (при середній температурі повітряного потоку), мінімізувати використання приладів для вирівнювання та завивання волосся, щоб запобігти його пересиханню.
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