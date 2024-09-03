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5 причин осіннього випадіння волосся та як швидко цього уникнути

Як уникнути осіннього випадіння волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Волосся на голові людини у кожний момент часу знаходиться у різних фазах життєвого циклу. У нормі за день випадає до 100 волосків. Посилене випадання волосся може спостерігатися у осінній період.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.

Причини осіннього випадіння волосся

Лікар назвала 5 основних причин, які призводять до осіннього випадіння волосся:

  • дефіцит вітаміну D та заліза
  • ﻿﻿сильний або хронічний стрес
  • ﻿﻿загострення хронічних захворювань органів ШКТ та щитоподібної залози
  • ﻿﻿гормональний збій
  • ﻿﻿зниження роботи імунної системи

За словами експерта, у нормі на день випадає до 100 волосків, але в осінній та весняний періоди випадіння посилюється - до 200 волосків на день.

Що їсти, щоб уникнути випадіння

Щоб уникнути сезонного випадіння волосся, варто додати до раціону такі продукти:

  • ﻿﻿гарбуз, броколі, брюссельська
  • капуста, шпинат
  • ﻿﻿мигдаль, гарбузове й соняшникове
  • насіння
  • ﻿﻿морська риба, морепродукти
  • ﻿﻿яйця, сир, натуральний йогурт
  • ﻿﻿яловичина, баранина
  • ﻿﻿злаки, вівсяні пластівці, гречана та пшоняні крупи
  • ﻿﻿оливкова й лляна олії
  • ﻿﻿гіркий шоколад

Для лікування випадіння волосся застосовують вітамін Д, фолієву кислоту, а також вітаміни групи B. Інші вітаміни (вітамін А, С, Е та вітаміни групи В) також мають значення для підтримки життєвого циклу волосяних фолікулів, а їх недолік може стати причиною як ламкості, так і випадання волосся.

Догляд за волоссям 

Правильний догляд за волоссям восени допоможе запобігти їх ламкості і випаданню. Засоби догляду за волоссям повинні підходити за типом шкіри. Якщо після миття голови з'являється свербіж шкіри та почервоніння - шампунь необхідно змінити.

Для укладання волосся необхідно використовувати м'яку щітку та засоби для термозахисту волосся.

Слід сушити волосся феном у щадних режимах (при середній температурі повітряного потоку), мінімізувати використання приладів для вирівнювання та завивання волосся, щоб запобігти його пересиханню. 

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