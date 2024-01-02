5 причин, почему нужно посмотреть фильм "Присцилла"

11 января в украинский прокат выходит новый фильм режиссера Софии Копполы "Присцилла". Это история жизни жены короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, которая попала в сказку и золотую клетку с абьюзером.

В преддверии проката РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, почему нужно пойти на фильм в кино.

Актерский состав

Присциллу на экране воплотила Кейли Спени ("Плохие времена в Эль-Рояле"), которая за эту роль получила Кубок Вольпи Венецианского международного кинофестиваля - именно на нем состоялась мировая премьера ленты. В предыдущие годы эту награду получали Кейт Бланшетт, Пенелопа Круз, Эмма Стоун и другие звезды.

Кейли Спени в фильме "Присцилла" (кадр из картины)

Роль Элвиса Пресли исполнил актер Джейкоб Элорди, известный по сериалу "Эйфория".

Джейкоб Элорди в фильме "Присцилла" (кадр из картины)

Основано на реальных воспоминаниях

Фильм основан на реальных событиях из жизни звездных супругов, описанных в мемуарах Присциллы Пресли "Элвис и Я". Сама же автор и бывшая жена короля рок-н-ролла стала исполнительным продюсером картины.

Кейли Спени в фильме "Присцилла" (кадр из картины)

Операторская работа

Оператором фильма стал Филипп Ле Сурд, номинант премии "Оскар" за работу в картине "Великие мастера" Вонга Карвая.

Костюмы

Костюмы для фильма создала Стейси Баттат - уже постоянный дизайнер в фильмах Софии Копполы ("Элитное общество", "Роковой соблазн", "Последняя капля"). Она воспроизводила одежду героев и героинь из архивных фотографий семьи Пресли.

Кадры из фильма "Присцилла"

Рейтинги и отзывы

Картина получила в основном положительные отзывы кинокритиков. Рейтинг на платформе Rotten Tomatoes составляет 82% с отличием "Сертифицированная свежесть", присуждаемым фильмам с лучшими рецензиями.

Variety назвало фильм "пронзительно честной драмой", Vogue отметили, что "никто так не рассказывает истории о молодых женщинах, как это делает София Коппола", а IGN и The Atlantic назвали фильм "мастерским" и "триумфальным".