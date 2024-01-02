5 причин, чому треба подивитися фільм "Прісцилла"

11 січня в український прокат виходить новий фільм режисерки Софії Копполи "Прісцилла". Це історія життя дружини короля рок-н-ролу Елвіса Преслі, яка потрапила в казку та золоту клітку з абʼюзером.

Напередодні прокату РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, чому треба піти на фільм у кіно.

Акторський склад

Прісциллу на екрані втілила Кейлі Спені ("Погані часи в Ель-Роялі"), яка за цю роль здобула Кубок Вольпі Венеційського міжнародного кінофестивалю - саме на ньому відбулася світова прем’єра стрічки. У попередні роки цю нагороду отримували Кейт Бланшетт, Пенелопа Круз, Емма Стоун та інші зірки.

Кейлі Спені у фільмі "Прісцилла" (кадр з картини)

Роль Елвіса Преслі виконав актор Джейкоб Елорді, відомий за серіалом "Ейфорія".

Джейкоб Елорді у фільмі "Прісцилла" (кадр з картини)

Засновано на реальних спогадах

Фільм заснований на реальних подіях із життя зіркового подружжя, описаних у мемуарах Прісцилли Преслі "Елвіс і Я". Сама ж авторка і колишня дружина короля рок-н-ролу стала виконавчою продюсеркою картини.

Кейлі Спені у фільмі "Прісцилла" (кадр з картини)

Операторська робота

Оператором фільму став Філіпп Ле Сурд, номінант премії "Оскар" за роботу в картині "Великі майстри" Вонга Карвая.

Костюми

Костюми для фільму створила Стейсі Баттат - уже постійна дизайнерка у фільмах Софії Копполи ("Елітне суспільство", "Фатальна спокуса", "Остання крапля"). Вона відтворювала одяг героїв та героїнь з архівних фотографій родини Преслі.

Кадри з фільму "Прісцилла"

Рейтинги та відгуки

Картина отримала переважно позитивні відгуки кінокритиків. Рейтинг на платформі Rotten Tomatoes становить 82% із відзнакою "Сертифікована свіжість", яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями.

Variety назвало стрічку "пронизливо чесною драмою", Vogue відзначили, що "ніхто так не розповідає історії про молодих жінок, як це робить Софія Коппола", а IGN та The Atlantic назвали фільм "майстерним" та "тріумфальним".