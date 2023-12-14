Найгучніші прем’єри 2023 року ― що найбільше вразило глядачів? Кіно в цифрах і фактах

В 2023 році на глядачів чекала велика кількість нового кіно. Фільми цього року побили безліч рекордів, привернули багато уваги. Цей рік відкрив феномен Барбігеймеру. Тож які новинки кіно-2023 вразили і запам’яталися найбільше глядачам у світі і у національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV.

«Мавка. Лісова пісня». Найочікуваніша і найкасовіша стрічка України за часів незалежності. Історія, яка вразила глядачів більш ніж 80 країн. На батьківщині касові збори за 25+ тижнів склали ₴154+ млн. 24 серпня на SWEET.TV відбулася національна ексклюзивна прем’єра. З 24 по 31 серпня 2023 року анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» в Україні переглянули 1 816 306 глядачів. Для порівняння: за прем’єрний тиждень «Аватар 2» переглянули 827 720 осіб. А «Стихії» ― 461 761 осіб.

«Довбуш». Історія Карпатського лицаря також стала ексклюзивом на SWEET.TV. Це найкасовіший ігровий фільм року в Україні. І на цей час наймасштабніший український фільм за кількістю залучених акторів масових сцен, каскадерів, реконструкторів. Майже 3000 людей працювали над фільмом: знімальна група з понад 300 фахівців і понад 2500 осіб у масовці.

«Люксембург. Люксембург». Ще один український фільм, на який чекали глядачі. На момент виходу стрічка показала найкращий старт за результатами першого дня, увійшла до топ-10 найкасовіших українських стрічок часів незалежності. Головні актори ― брати-близнюки Раміл і Аміл Насірови, учасники реп-гурту «Курган і Agregat», що став відомим у 2014 завдяки вірусному кліпу на пісню «Лове». Це другий повнометражний фільм Антоніо Лукіча. Перший ― «Мої думки тихі» теж був присвячений темі дітей і батьків.

«Аватар: шлях води». Прем’єра відбулася у грудні 2022 року, а для онлайн-показу фільм став доступний у 2023. Фільм зібрав понад $2,3 млрд і в рейтингу найкасовіших стрічок усіх часів поступається лише першій частині та останнім «Месникам». Фільм отримав 63 нагороди, з них «Оскар» за «Найкращі візуальні ефекти». Став найприбутковішим блокбастером-2022. І був визнаний найдорожчим проєктом усіх часів (бюджет з урахуванням маркетингу – $500+ млн)

«Барбі». Історія ляльки-білявки, яка спричинила фурор і тренд на рожевий. Найкасовіша стрічка року (понад $1,44 млрд), найкасовіша комедія, найкасовіший фільм жінки-режисера та інші титули та рекорди. Фільм отримав перемогу у номінації «Найочікуваніший фільм» від Асоціації критиків Голлівуду та премію за найкращий тизер у Golden Trailer Awards. А пісня I just Ken увійшла до багатьох чартів і була номінована на Grammy Awards як найкраща пісня, що написана для візуального медіа.

«Оппенгеймер». Другий учасник Барбігеймер-батла. Фільм Крістофера Нолана про «батька атомної бомби» став найкасовішим байопіком в історії та найуспішнішою стрічкою про часи Другої світової війни – $950+ млн. І, найзірковіший склад акторів в стрічці: Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант, Рамі Малек, Метт Деймон, Кеннет Брана, Флоренс П’ю, Ґері Олдмен. І, звісно, Кілліан Мерфі.

«Місія неможлива: Розплата. Частина перша». З бюджетом $200 млн — це найдорожчий фільм франшизи, студії Paramount і в кар’єрі Тома Круза. У новому фільмі актор виконує новий смертельний трюк — розганяється на мотоциклі та стрибає у прірву, після чого розкриває парашут. Це найнебезпечніше, що коли-небудь фільмували у цій франшизі. На підготовку пішов рік. Круз навчався мотокросу, зробив 13 тисяч стрибків з мотоциклом, здійснив 500 стрибків з парашутом.

«Вартові галактики 3». Стрічка стала лідером за кількістю використаних гримувальних засобів: 23 000 різних накладок, масок тощо для 1000+ акторів. Видання The Independent назвало цей фільм «найкращим фільмом Marvel за останні роки». А рецензія Rotten Tomatoes зазначає, що фільм є гарним завершенням трилогії, яке може «надто сильно торкнутися серцевих струн». Тож, без сумнівів, цей фільм вартий уваги.

«Форсаж Х». Бюджет $340 млн робить фільм найдорожчим у франшизі і найдорожчим фільмом-2023. Він на 70% більший за бюджет 9 частини – $200 млн. До «родини Форсажу» повернувся Двейн Джонсон. В фільмі можна знову побачити Пола Вокера, який загинув в аварії в 2013 році. Також в епізодичній ролі з’явиться його дочка Мідоу Рейн Вокер.

«Підземелля і дракони: Честь злодіїв». Четвертий фільм, створений за мотивами цієї гри. У ньому зіграли неймовірні зірки: Кріс Пайн, Мішель Родрігес, Г'ю Ґрант. Мішель Родрігес заради фільму набрала 15 фунтів м’язів. А Г'ю Ґрант нервував як фільм сприймуть фанати гри. Але дарма — стрічка отримала позитивні відгуки.

«Русалонька». Це 20-й повнометражний римейк від Disney, який базується на анімаційному фільмі. Перший домашній вікенд приніс понад $95,5 млн, що вдвічі більше, ніж заробили деякі відомі стрічки-2023 у прем’єрні дні. Трейлер «Русалоньки» онлайн отримав найбільшу кількість переглядів серед усіх фільмів Disney ― 104 мільйони лише за першу добу. І не в останню чергу через те, що русалоньку зіграла темношкіра акторка Голлі Бейлі. Акторка жартома зізналася, що її волосся під час сцени, коли вона виринає з води, ледь не зламало шию. Аріель носила 30-дюймові нарощувані локони, на закріплення яких пішло 14-15 годин. До речі, загальна вартість зачіски Русалоньки ― понад $150 тисяч.

«Стихії». 27-й фільм Pixar Animation Studios. Фільм створювали сім років. Є одним з найдорожчих анімаційний фільмів: за оцінками, бюджет склав $200 млн, а витрати на маркетинг ― $100 млн. «Стихії» отримали на момент виходу звання найоригінальнішої стрічки, створеної під час пандемії. Для анімації використовували ШІ, який допомагав зробити ефекти вогню, води та інших більш природними.

«Людина-павук: Крізь всесвіт». Над проєктом працювала найбільша команда, яка колись створювала мультфільми ― 1000+ спеціалістів. І намалювали вони 240 персонажів. Світові касові збори фільму ― $688 млн. Цікаво, що рівень загальних касових зборів першої частини ― $384 млн. був досягнутий сиквелом лише за 12 днів. При тривалості в 2 години 20 хвилин (140 хвилин) ― це найдовший американський анімаційний фільм. Він випередив попереднього рекордсмена, Consuming Spirits (2012), на 4 хвилини.

«Вбивці квіткової повні». Мартін Скорсезе, Роберт Де Ніро, Леонардо Ді Капріо та історія про одне з перших розслідувань вбивств ФБР. Кримінальний вестерн був визнаний найдорожчим байопіком з бюджетом $200 млн. А ще фільм вважають головним претендентом на «Оскар», як і виконавицю головної ролі Лілі Гладстон.

Привиди у Венеції. Третій фільм про Еркюля Пуаро від Кеннета Брани, який є і режисером, і виконавцем головної ролі. «Привиди у Венеції» отримали більше позитивних відгуків від критиків, ніж попередні два фільми. Це один з найкоротших фільмів про Пуаро ― 103 хвилини. Прем’єра відбулася у США 15 вересня 2023 року ― до 133-річчя Агати Крісті.

Прем’єри на SWEET.TV: чому їх дивляться саме тут

Тому що прем’єри тут з’являються протягом 2-3 місяців після кінотеатрального релізу. Іноді доступні і ранні прем’єри – коли фільм ще йде в кінотеатрах. Фільми на SWEET.TV лише в ліцензійній якості. Без апскейлів та інших хитрощів, на які іноді йдуть не дуже порядні сервіси. Прем’єри на SWEET.TV можна завантажити та увімкнути офлайн. І для цього не треба доплачувати. І це зручно. Бо фільми можна переглядати на ТВ, планшеті, комп’ютері і смартфоні. Тобто прем’єри там, де ви.

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