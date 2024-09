11 инновационных прорывов в лечении рака, которые изменят все

Тысячи пациентов NHS, больных раком, в Англии вскоре смогут получить доступ к испытаниям новой вакцины. Она разработана для подготовки иммунной системы к воздействию на раковые клетки и снижению риска рецидива. Также ожидается, что эти вакцины будут вызывать меньше побочных эффектов, чем обычная химиотерапия.

Тридцать больниц присоединились к Cancer Vaccine Launch Pad, которая подбирает пациентов для предстоящих испытаний с использованием той же технологии мРНК, которая используется в текущих прививках от COVID-19.

Более 200 пациентов из Великобритании, Германии, Бельгии, Испании и Швеции получат до 15 доз персонализированной вакцины, а исследование, как ожидается, будет завершено к 2027 году.

Исследователи в США разработали тест, который, по их словам, может определить 18 видов рака на ранней стадии. Вместо обычных инвазивных и дорогостоящих методов тест Novelna работает, анализируя белок крови пациента.

При скрининге 440 человек, у которых уже диагностирован рак, тест правильно определил 93 процента случаев рака 1 стадии у мужчин и 84 процентов у женщин. Исследователи считают, что результаты "открывают путь к экономически эффективному, высокоточному, многоканальному скрининговому тесту, который может быть внедрен в масштабах всей популяции".

Однако это только начало. При таком небольшом скрининге выборки и отсутствии информации о сопутствующих заболеваниях тест в настоящее время является скорее "отправной точкой для разработки нового поколения скрининговых тестов для раннего выявления рака".

Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) станет первой в мире, кто применит инъекцию для лечения рака, которая занимает всего семь минут, вместо текущего времени введения того же препарата внутривенно до часа. Это не только ускорит процесс лечения пациентов, но и освободит время для медицинских работников.

Препарат лечит рак, включая рак легких и груди, и ожидается, что большинство из 3600 пациентов NHS в Англии, которые в настоящее время получают его внутривенно, теперь перейдут на укол.

Прецизионная онкология - “лучшее новое оружие для победы над раком”, - заявил генеральный директор Genetron Health Сычжэнь Ван. Это включает в себя изучение генетического состава и молекулярных характеристик раковых опухолей у отдельных пациентов.

Подход прецизионной онкологии выявляет изменения в клетках, которые могут вызывать рост и распространение рака. Затем можно разрабатывать персонализированные методы лечения.

Проект 100 000 геномов, инициатива Национальной службы здравоохранения, изучил более 13 000 образцов опухолей у онкологических пациентов из Великобритании, успешно интегрировав геномные данные для более точного определения эффективного лечения.

Поскольку прецизионные методы лечения онкологии являются таргетными - в отличие от общих методов лечения, таких как химиотерапия, - это может означать меньший вред здоровым клеткам и, как следствие, меньше побочных эффектов.

В Индии используют новые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, для преобразования лечения рака.

Например, профилирование риска на основе ИИ может помочь в скрининге распространенных видов рака, таких как рак груди, что приведет к ранней диагностике. Технология ИИ также может использоваться для анализа рентгеновских снимков с целью выявления рака в местах, где специалисты по визуализации могут быть недоступны.

Это два из 18 вмешательств в лечение рака, которые Центр Четвертой промышленной революции в Индии надеется ускорить.

Ученые секвенировали ДНК более 12 000 раковых опухолей, чтобы получить новые сведения об этом заболевании (фото: Cambridge University Hospitals)

Рак легких убивает в США больше людей в год, чем следующие три самых смертельных вида рака вместе взятые. Известно, что ранние стадии заболевания трудно обнаружить только с помощью рентгена и сканирования.

Однако ученые Массачусетского технологического института разработали модель обучения ИИ, которая позволяет предсказывать вероятность развития рака легких у человека на шесть лет вперед с помощью низкодозной КТ.

Обученная с использованием сложных данных визуализации, "Сибил" может прогнозировать как краткосрочный, так и долгосрочный риск рака легких, согласно недавнему исследованию.

“Мы обнаружили, что, хотя мы, люди, не можем точно определить, где находится рак, модель все равно может иметь некоторую предсказательную силу относительно того, в каком легком в конечном итоге будет развиваться рак”, - сказал соавтор Джереми Вольвенд.

В больницах Кембриджского университета в Англии ДНК раковых опухолей 12 000 пациентов раскрывает новые подсказки о причинах рака. Анализируя геномные данные, онкологи выявляют различные мутации, которые способствовали возникновению рака у каждого человека.

Например, воздействие курения, ультрафиолетового света или внутренние сбои в клетках. Это как "отпечатки пальцев на месте преступления", говорят ученые, - и их находят все больше.

"Мы обнаружили 58 новых мутационных сигнатур и расширили наши знания о раке", - говорит автор исследования доктор Андреа Дегаспери из отделения онкологии Кембриджа.

Биопсия - это основной способ диагностики рака врачами, но этот процесс инвазивный и подразумевает удаление части ткани из тела, иногда хирургическим путем, чтобы ее можно было исследовать в лаборатории.

Жидкая биопсия - это более простое и менее инвазивное решение, с помощью которого образцы крови можно проверить на наличие признаков рака.

Синтетическая биопсия - еще одно новшество, которое может заставить раковые клетки проявить себя на самых ранних стадиях заболевания.

Лечение, которое заставляет иммунные клетки выслеживать и убивать раковые клетки, было объявлено успешным для пациентов с лейкемией в 2022 году.

Известное как терапия CAR-T-клетками, оно включает удаление и генетическое изменение иммунных клеток, называемых Т-клетками, у пациентов с раком. Затем измененные клетки вырабатывают белки, называемые химерными антигенными рецепторами (CAR), которые могут распознавать и уничтожать раковые клетки.

В журнале Nature ученые из Университета Пенсильвании объявили, что двое из первых людей, прошедших лечение с помощью терапии CAR-T-клетками, все еще находятся в состоянии ремиссии 12 лет спустя.

Однако Управление по контролю за продуктами и лекарствами США в настоящее время изучает, может ли этот процесс на самом деле вызывать рак, после того как у пациентов, получавших терапию CAR-T, было зафиксировано 33 случая вторичного рака.

Пока еще не решено, виновата ли в этом терапия, но в качестве меры предосторожности на упаковке препарата теперь размещено предупреждение.

Nature research paper: Ten-year remission of leukaemia associated with CAR T cell therapy https://t.co/Vtv5Yik8SL