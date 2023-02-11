5 вопросов, которые нельзя задавать своему мужчине, чтобы его не потерять

Почему ты не звонишь / не пишешь / не отвечаешь?

Такие вопросы задавать просто глупо, ведь если мужчина не хочет с вами общаться, на него не стоит тратить свое время.

Если такая ситуация в браке или долгосрочных отношениях, нужно разбираться уже серьезнее. Это ведь очевидная проблема во взаимоотношениях.

Как ты считаешь, я красивая? Я тебе нравлюсь?

Это все равно, если бы женщина спросила "Все ли со мной нормально? В порядке ли я?" Не стоит обесценивать себя в глазах партнера. После таких слов он действительно начнет более тщательно рассматривать свою девушку и искать в ней недостатки.

Кто из нас лучше, я или твоя бывшая (девушка, жена)?

Такой вопрос может задать только неуверенная в себе женщина, которая боится оказаться хуже, но хочет услышать от партнера обратное. Но действительно ли она хочет, чтобы любимый начал вспоминать бывшую и сравнивать с ней? Тогда зачем спрашивать?

Ты где? Куда собрался? Где ты был?

Говорят, что неуверенная женщина следит за мужчиной, уверенная следит за собой. Некоторые женщины считают, что мужчин нужно постоянно контролировать.

Даже если мужчине нечего скрывать, такие вопросы будут его раздражать. Ведь за стремлением женщины к тотальному контролю стоит недоверие. Кроме того, попытки контролировать мужчины расценивают как посягательство на его свободу и личное пространство.

Ты мне изменял (ешь)?

Что хочет услышать женщина, когда задает такой вопрос? Ни один мужчина не признается в измене, если не планирует разорвать отношения. Разве что непоправимый закомплексованный бабник такой же закомплексованной спутнице, прибавив: "Но я все равно вернулся к тебе".

Неуверенная в себе женщина не уверена и в своем выборе. Поэтому сам факт того, что на ее избранника зарятся другие женщины, повышает ее самооценку.