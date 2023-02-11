5 питань, які не можна ставити своєму чоловіку, щоб його не втратити

Чому ти не телефонуєш / не пишеш / не відповідаєш?

Такі питання ставити просто безглуздо, адже якщо чоловік не хоче з вами спілкуватися, на нього не варто витрачати свій час.

Якщо ж така ситуація у шлюбі чи довгострокових стосунках, треба розбиратися вже серйозніше. Адже це очевидна проблема у взаєминах.

Як ти вважаєш, я гарна? Я тобі подобаюсь?

Це все одно, якби жінка запитала "Чи все зі мною нормально? Чи я в порядку?" Не варто себе знецінювати в очах партнера. Після таких слів він і справді почне прискіпливіше розглядати свою дівчину та шукати в ній недоліки.

Хто з нас краща, я чи твоя колишня (дівчина, дружина)?

Таке питання може поставити лише невпевнена в собі жінка, яка дуже боїться виявитися гірше, але хоче почути від партнера зворотнє. Але чи насправді вона хоче, щоб коханий почав згадувати колишню та порівнювати з нею? Тоді навіщо запитувати?

Ти де? Куди зібрався? Де ти був?

Кажуть, що невпевнена жінка стежить за чоловіком, впевнена стежить за собою. Деякі жінки вважають, що чоловіків потрібно постійно контролювати.

Навіть якщо чоловіку немає чого приховувати, такі запитання його дратуватимуть. Адже за прагненням жінки до тотального контролю стоїть недовіра. Крім того, намагання контролювати чоловіки розцінюють як посягання на їх свободу та особистий простір.

Ти мені зраджував (єш)?

Що хоче почути жінка, коли ставить таке запитання? Жоден чоловік не зізнається в зраді, якщо не планує розірвати стосунки. Хіба що невиправний закомплексований бабій такій же закомплексованій супутниці, додавши: "Але я все одно повернувся до тебе".

Невпевнена в собі жінка не впевнена і в своєму виборі. Тому сам факт того, що на її обранця заряться інші жінки, підвищує її самооцінку.