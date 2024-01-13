5 признаков того, что в вашей жизни дисбаланс: эти тревожные перемены важно заметить вовремя

Ваше поведение изменилось. Если вы замечаете, что стали иначе смотреть на мир или же просто начали делать то, чего не делали раньше - задумайтесь. Об изменении в поведении вам также могут сказать друзья, не игнорируйте их слова. Если вы "забили" на уборку или себя, начали тратить деньги на ненужные вещи или просто постоянно сидите дома - не запускайте свое состояние.

"Это могут быть любые изменения, особенно те, которые вы не можете объяснить. Очень важно знать свои привычки. Оценивайте себя и не сравнивайте себя с друзьями", - объясняет издание.

Не игнорируйте эти признаки (фото: freepik.com)

У вас появились странные болезни. Когда организм резко начинает "сдавать", это может свидетельствовать о внутреннем дисбалансе. Конечно, вылечить условный грипп вполне реально, но иногда бывает и так, что врачи не могут найти причину плохого самочувствия.

Задумайтесь и "поройтесь" в своих чувствах. Вы точно находитесь в равновесии и не страдаете эмоционально, умственно или духовно?

Вы резко стали капризными. Еще один признак того, что вы недовольны собственной жизнью, но боитесь себе в этом признаться - плохое настроение. Перепады эмоций, гнев и слезы, забывчивость и постоянная растерянность, тревожность, безразличие, вялость или ощущение тотальной безнадежности - не игнорируйте такие изменения.

"Одноразовое или периодическое проявление капризности не обязательно сигнализирует о хроническом дисбалансе. Однако частые и длительные перепады в настроении могут быть явными признаками того, что ваша жизнь вышла из равновесия", - рассказали в издании.

Какие изменения в поведении считаются тревожными (фото: freepik.com)

Ваш режим существенно изменился. Плохой сон или кардинальная смена графика могут свидетельствовать о дисбалансе в вашей жизни. Возможно, вы начали слишком долго спать или засыпаете еще задолго до ночи, или наоборот страдаете от бессонницы - не игнорируйте этот тревожный сигнал.

Также проблемы могут намекнуть постоянные ночные ужасы, частые прерывания сна и невозможность быстро заснуть после внезапного пробуждения.

Вы потеряли интерес ко всему, что интересовало вас раньше. Иногда бывает так, что человек отказывается от развлечений и хобби, вместо этого ничего не делает и банально не имеет мотивации. Такой признак очень тревожный - игнорировать его не стоит.

Если вы заметили любой из этих признаков, подумайте, можете ли вы определить, что выбило вас из равновесия и как вы можете это решить. Не нужно закрываться в себе, посоветуйтесь с друзьями и родными, обратитесь к психологу.