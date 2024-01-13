5 ознак того, що у вашому житті дисбаланс: ці тривожні зміни важливо помітити вчасно

Ваша поведінка змінилася. Якщо ви помічаєте, що стали інакше дивитися на світ або ж просто почали робити те, чого не робили раніше - замисліться. Про зміну в поведінці вам також можуть сказати друзі, не ігноруйте їхні слова. Якщо ви "забили" на прибирання чи себе, почали витрачати гроші на непотрібні речі або ж просто постійно сидите вдома - не запускайте свій стан.

"Це можуть бути будь-які зміни, особливо ті, які ви не можете пояснити. Дуже важливо знати власні звички. Оцінюйте себе та не порівнюйте себе з друзями", - пояснює видання.

Не ігноруйте ці ознаки (фото: freepik.com)

У вас з'явилися дивні захворювання. Коли організм різко починає "здавати", це може свідчити про внутрішній дисбаланс. Звісно, вилікувати умовний грип цілком реально, але іноді буває і так, що лікарі не можуть знайти причину поганого самопочуття.

Замисліться та "порийтеся" у своїх почуттях. Ви точно перебуваєте у рівновазі та не страждаєте емоційно, розумово чи духовно?

Ви різко стали примхливими. Ще одна ознака того, що ви незадоволені власним життям, але боїтеся собі у цьому зізнатися - поганий настрій. Перепади емоцій, гнів та сльози, забудькуватість та постійна розгубленість, тривожність, байдужість, млявість або ж відчуття тотальної безнадії - не ігноруйте такі зміни.

"Одноразовий або періодичний прояв примхливості не обов'язково сигналізує про хронічний дисбаланс. Однак часті та тривалі перепади у настрої можуть бути ознаками того, що ваше життя вийшло з рівноваги", - розповіли у виданні.

Які зміни у поведінці вважаються тривожними (фото: freepik.com)

Ваш режим суттєво змінився. Поганий сон або ж кардинальна зміна графіку можуть свідчити про дисбаланс у вашому житті. Можливо, ви почали занадто довго спати або ж засинаєте ще задовго до ночі чи навпаки страждаєте від безсоння - не ігноруйте цей тривожний сигнал.

Також на проблеми можуть натякнути постійні нічні жахіття, часті переривання сну та неможливість швидко заснути після раптового пробудження.

Ви втратили інтерес до усього, що цікавило вас раніше. Іноді буває так, що людина відмовляється від розваг та хобі, замість цього вона нічого не робить та банально не має мотивації. Така ознака дуже тривожна - ігнорувати її не варто.

Якщо ви помітили будь-яку з цих ознак, подумайте, чи можете ви визначити, що вибило вас з рівноваги і як ви можете це вирішити. Не треба закриватися у собі, порадьтеся з друзями та рідними, зверніться до психолога.