Какие привычки разрушают наше психологическое здоровье. Это делает каждый
Психологические привычки довольно часто не дают нам жить по полной и чувствовать себя. Они разрушают нас изнутри и влияют на здоровье и уровень жизни.
Именно об этих привычках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Mentoly в Instagram.
Противоречивость собственным чувством
Отрицание или избегание собственных эмоций может привести к ухудшению психического состояния и депрессии.
Совет: Позвольте испытывать эмоции. Разговаривайте о своих чувствах с доверенными людьми или профессионалами.
Игнорирование собственных границ и границ
Ежедневная перегрузка себя задачами без отдыха может вести к выгоранию.
Совет: Определяйте свои личные границы и соблюдайте их. Учитесь говорить "нет", когда это необходимо для вашего благополучия.
Постоянное сравнение себя с другими
Сравнение может привести к низкой самооценке.
Совет : Попробуйте фокусироваться на своем внутреннем росте, а не на том, где вы сравниваете с другими
Постоянная и необоснованная самокритика
Суровая самокритичность может подрывать вашу уверенность в себе и вызывать тревогу.
Совет: Начните практику позитивной речи о себе:
- начните с наблюдения за своими мыслями. Обратите внимание на моменты, когда вы себя критикуете.
- вместо "Я ничего не умею" скажите "Я учусь и развиваюсь"
- создайте список положительных утверждений о себе, которые помогут вам в моменты сомнения.
- когда вы замечаете, что начинаете критиковать себя, физически скажите "стоп" или представьте сигнал, останавливающий это мнение.
- регулярно делайте перечень вещей, за которые вы благодарны себе. Может быть полезным вести дневник благодарности.
Перегрузка информацией
Информационный шум может привести к стрессу и тревоге.
Совет: Ограничивайте время, проведенное в соцсетях, и создавайте информационные паузы
Специальное избегание социальных контактов
Изоляция может приводить к чувству одиночества, депрессии и тревожности.
Совет: Проводите время с близкими, находите группы поддержки или просто общайтесь с другими людьми.
Ограниченная физическая активность
Неактивный образ жизни может влиять на ваше настроение и здоровье.
Совет: Включайте в режим дня прогулки на свежем воздухе и физические упражнения.
Раньше мы рассказывали о 5 ежедневных привычках, которые помогают прожить дольше.
Также читайте наш материал о том, что такое личные границы и почему они могут быть опасны.