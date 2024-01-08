Какие привычки разрушают наше психологическое здоровье. Это делает каждый

Психологические привычки довольно часто не дают нам жить по полной и чувствовать себя. Они разрушают нас изнутри и влияют на здоровье и уровень жизни.

Именно об этих привычках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Mentoly в Instagram.

Противоречивость собственным чувством

Отрицание или избегание собственных эмоций может привести к ухудшению психического состояния и депрессии.

Совет: Позвольте испытывать эмоции. Разговаривайте о своих чувствах с доверенными людьми или профессионалами.

Игнорирование собственных границ и границ

Ежедневная перегрузка себя задачами без отдыха может вести к выгоранию.

Совет: Определяйте свои личные границы и соблюдайте их. Учитесь говорить "нет", когда это необходимо для вашего благополучия.

Постоянное сравнение себя с другими

Сравнение может привести к низкой самооценке.

Совет : Попробуйте фокусироваться на своем внутреннем росте, а не на том, где вы сравниваете с другими

Постоянная и необоснованная самокритика

Суровая самокритичность может подрывать вашу уверенность в себе и вызывать тревогу.

Совет: Начните практику позитивной речи о себе:

начните с наблюдения за своими мыслями. Обратите внимание на моменты, когда вы себя критикуете.

вместо "Я ничего не умею" скажите "Я учусь и развиваюсь"

создайте список положительных утверждений о себе, которые помогут вам в моменты сомнения.

когда вы замечаете, что начинаете критиковать себя, физически скажите "стоп" или представьте сигнал, останавливающий это мнение.

регулярно делайте перечень вещей, за которые вы благодарны себе. Может быть полезным вести дневник благодарности.

Перегрузка информацией

Информационный шум может привести к стрессу и тревоге.

Совет: Ограничивайте время, проведенное в соцсетях, и создавайте информационные паузы

Специальное избегание социальных контактов

Изоляция может приводить к чувству одиночества, депрессии и тревожности.

Совет: Проводите время с близкими, находите группы поддержки или просто общайтесь с другими людьми.

Ограниченная физическая активность

Неактивный образ жизни может влиять на ваше настроение и здоровье.

Совет: Включайте в режим дня прогулки на свежем воздухе и физические упражнения.