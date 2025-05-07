5 признаков, что вы стареете медленно и сохраняете молодость

Вы находите время, чтобы изучать новое

Гериатр Парул Гоял рассказала, чем старше мы становимся, тем меньше у нас возможностей усваивать новую информацию. Возможности для обучения ограничены, если эти возможности не искать.

Когда вы учитесь чему-то новому, мозг образует новые нейронные связи или перестраивает имеющиеся. Этот процесс называется нейропластичностью. Чем больше мозг тренируется, тем лучше сохраняется его функциональность с возрастом.

Изучение нового улучшает память, внимание, логическое мышление и другие когнитивные способности. Это особенно важно для профилактики нейродегенеративных болезней, таких как болезнь Альцгеймера.

Интеллектуальная деятельность снижает уровень стресса, который является одним из факторов старения как мозга, так и тела. Например, увлечение новым хобби или изучение языка может уменьшить тревожность.

Поэтому эксперт поощряет своих пациентов изучать что-то новое, будь то новая игра, упражнение, язык или музыкальный инструмент.

"Это поможет сформировать новые пути в мозге, чтобы они могли и в дальнейшем оставаться когнитивно сильными", - сказала она.

Честно говорите о своих потребностях

Когда человек открыто говорит о своих эмоциях и потребностях, он не накапливает негатив, что снижает уровень хронического стресса - одного из основных факторов сердечно-сосудистых и психосоматических заболеваний.

Открытое общение способствует построению более глубоких, поддерживающих связей с людьми. Социальные связи - доказанный фактор долголетия.

Также осознание и выражение своих потребностей формирует здоровую самооценку, что связано с лучшим психическим и физическим здоровьем.

Те, кто не говорит о своих потребностях, часто становятся жертвами выгорания или злоупотреблений. Вовремя озвученные границы могут предотвратить истощение..

Вы не одиноки

Чтобы бороться с чувством одиночества и изоляции, важно укреплять свои социальные связи, будь то с друзьями, семьей, группой или обществом.

Социальная изоляция часто связана с хроническим стрессом, который повышает уровень кортизола - "гормона стресса" Постоянно высокий уровень кортизола ускоряет клеточное старение, ухудшает иммунную функцию и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Общение с другими стимулирует мозг, способствует сохранению памяти, внимания и мышления. Люди с активной социальной жизнью имеют более низкий риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

У вас на первом месте физическое здоровье

Употребление питательной пищи и физические упражнения важны на протяжении всей жизни для того, чтобы быть здоровым и активным.

Регулярная физическая активность и здоровое питание уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, гипертонии и некоторых видов рака.

Многие могут бояться двигаться с возрастом из-за страха падения, но физические упражнения - независимо от того, ходите ли вы или посещаете занятия, могут помочь укрепить здоровье.

Поднятие веса, пилатес или йога могут быть частью хорошего режима тренировок для наращивания мышц. Кроме того, кардиотренировки, такие как ходьба, езда на велосипеде, плавание и бег важны для здоровья сердца.

Вы занимаетесь тем, что вам нравится

Любимое дело уменьшает уровень кортизола (гормона стресса), что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, нормализации давления и улучшению сна.

Хобби - особенно творческие или интеллектуальные (музыка, рисование, чтение, шахматы) - стимулируют нейропластичность мозга, что помогает сохранить ясность мышления, память и снизить риск деменции.

Хронологический возраст не имеет большого значения - важно именно то, как вы себя чувствуете.