5 признаков несерьезных отношений. Проверьте вашу пару
Испытание отношениями для большинства из нас продолжается всю жизнь. Кому-то везет больше и он чуть ли не со школьной парты находит пару на всю жизнь, а кого-то ждут постоянные разочарования, когда разрушаются отношения, так и не начавшись.
Как же понять, стоит ли вам дальше стараться и работать на укрепление взаимоотношений – читайте ниже в материале Styler.
5 признаков несерьезных отношений
Вы не сообщаете друг другу, если задерживаетесь или меняются планы
Конечно, никто никому не принадлежит, и вы никому не должны отчитываться о каждом своем шаге. Однако если вам "забывают" сообщить, что свидание отменяется, или вы придете не вовремя – это признак, что на ваши чувства, потребности и ваше время человеку плевать.
Ваш партнер имеет правила относительно того, когда вы видитесь
Если вам диктуют правила, когда и при каких условиях вы сможете увидеться, то это признак манипуляции или чего хуже – у вашего партнера вы не одна (один). Перестаньте верить, что все может измениться.
Ваш партнер не хочет с вами встречаться, потому что "лень мыть голову"
Если препятствием для встречи является отговорка "лень мыть голову", "брить ноги", "усталость на работе", вас просто не очень хотят видеть. Ведь ради человека, к которому вас действительно тянет, вы и голову вымоете, и усталость преодолеете и даже на костылях доскачете.
Вы никому не рассказываете друг о друге
Если вы не афишируете отношения, то делаете вид, что их вообще нет. О какой здесь серьезности вообще может быть речь?
У вас нет общих планов на жизнь
Если вы не планируете совместные отпуски, покупки у каждого из вас своя жилплощадь, и вы даже не затрагиваете тему совместного проживания, это признак несерьезных отношений.
Как понять, что отношения несерьезны (фото: Freepik)
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