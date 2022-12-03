Точка невозврата в отношениях: как понять, что вашей паре точно пришел конец

Со временем каждая пара сталкивается с тем, что отношения портятся, и очень трудно их восстановить. Возникает напряжение, непонимание, конфликты, раздражение, измены и в конечном счете развод. Такое случается, когда партнеры доходят до "точки невозврата", что напрямую связано с сексуальным аспектом совместной жизни.

Что такое эта "точка", и почему это так плохо, рассказали в Instagram Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины.

Точка невозврата в отношениях

Если пара проходит эту точку, то возвращение половой жизни существенно усложняется и становится почти невозможным.

В сексуальной жизни пары это такое состояние, когда в определенный момент половое влечение к конкретному партнеру исчезает полностью. Может быть так, что один партнер еще хочет наладить взаимоотношения, а другой уже нет даже доходя до сексуальной аверсии.

Что такое сексуальная аверсия

Сексуальная аверсия представляет собой тяжелую форму партнерской дисгармонии. В этом случае секс может вызвать негативные чувства (страх, тревога, отвращение и т. п.), что приводит в дальнейшем к избеганию половой жизни, ведет к нарушению функционирования данной партнерской пары и возникновению сексуальной дисфункции.

Можно ли вернуться с "точки невозврата"

Утрата телесного контакта в паре опасна не только физически - это неизбежно ведет к потере психологической, душевной близости, что, в свою очередь, становится причиной конфликтов, измен и разводов.

Следует помнить, что решать вопрос о возвращении полового влечения в паре можно только до определенного момента. Но по достижении точки невозврата это, к сожалению, становится совершенно невозможным.