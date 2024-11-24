Скоро зима. Атмосферные фильмы и мультики о снеге, приключениях и невероятных чудесах

Уже скоро заканчивается ноябрь, начнется зима. И если вы соскучились по беззаботной атмосфере, в которой нет ничего плохого, а есть только снег, чудеса и чуть-чуть магии, эта подборка для вас.

"Снежные псы"

Невероятная комедия, вышедшая на экраны более 20 лет назад, точно поможет поднять настроение. История об успешном стоматологе, которому вдруг придется отправиться на Аляску, очарует и будет держать до последнего кадра. Сюжет очень легкий, но при этом в нем немало интересных мыслей и забавных приключений.

"Холодное сердце"

Конечно, мало кто не слышал об этом мультике. И если вы уже забыли, о чем он, или даже никогда его не смотрели - начните зимний марафон атмосферных лент именно с него. Культовая история о сестрах, вечной зиме и чудесах, которые обязательно найдет каждый, вернет вам веру в то, что все будет хорошо.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф"

Трудно представить зимнюю подборку и без этой ленты. Фильм будет интересен как для детей, которые увидят его впервые, так и для взрослых, которым иногда нужно возвращаться к действительно хорошим историям. В центре сюжета дети, внезапно попадающие в мир магии и мифических существ. И им придется одолеть злую ведьму.

"Ледниковый период"

Куда же без него! Культовый мультфильм поможет настроиться на зимнюю атмосферу. Диалоги и события, с которыми столкнутся главные герои, до сих пор остаются забавными и интересными. К тому же кто не захочет посмотреть на то, как мамонт, ленивец и саблезубый тигр объединятся ради спасения ребенка?

"Новая рождественская сказка"

История о "Скрудже", которого интересуют его деньги, именно в этой экранизации получилась наиболее забавной и интересной. В этом фильме вы увидите, как рождественская ночь способна изменить жизнь даже того, кто, казалось бы, уже навсегда мог остаться непоправимым подлецом.