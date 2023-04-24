Лень раскрывает творческий потенциал: психологи объяснили, почему иногда полезно бездельничать

Мы привыкли себя корить за лень и воспринимать ее как что-то совершенно недопустимое в своем поведении. Впрочем, психологи имеют противоположное мнение на этот счет и призывают иногда позволять себе бездельничать.

О том, что лень может быть полезна для человека, рассказала психолог Ирина Соседко в Instagram .

Почему бездельничать - это полезно

Эндрю Смарт, автор книги "О пользе лени. Инструкция по продуктивному безделью", смело заявляет, что он стремится забить гвоздь в крышку гроба занудной индустрии тайм-менеджмента.

Он еще утверждает, что безделье - это одно из важнейших занятий в жизни, и приводит достаточно фактов, которые это подтверждают.

Люди боятся лени по следующим причинам:

На протяжении всей истории людям было невероятно важно беречь силы, потому что они были нужны для добывания пищи.

Сегодня выживаемость не нуждается в титанических усилиях (если вы не в зоне боевых действий и не на прифронтовых территориях), но мы придумываем себе занятия, чтобы не сидеть "без дела". Нас так приучили. В СССР человека могли посадить "за тунеядство". Неудивительно, что лень лежит таким грузом на нашей психике. Мы боимся, что нам за это "прилетит".

"Итак, человек склонен бояться лени, но если причин работать недостаточно, он "включит шланга". То есть он будет ничего не делать и нервничать из-за этого. Но если сейчас у вас есть свободное время, нет ничего плохого в том, чтобы вообще ничем не заниматься или заниматься ерундой", - говорит Соседко.

Почему нужно позволить себе бездельничать

Есть по меньшей мере две причины, по которым нужно периодически позволять себе бездельничать. А именно:

лень помогает раскрыть творческий потенциал;

и защищает от перегрузки тело, мозг и нервную систему.

"Исак Ньютон часами сидел в саду и размышлял о разном. А теперь современное инженерное дело опирается на ньютоновскую механику. И самолеты с машинами, и дома с мостами мы все еще строим по законам Ньютона", - рассказывает Ирина.

Она объясняет, что мысли, которые нам приходят в период, когда мы занимаемся ерундой, часто поднимаются из глубин бессознательного и проникают в сознание. Так мгновенно мы решаем задачи, над которыми думали целую неделю. Так мы учимся "смотреть у себя" и лучше себя понимать.

Также лень защищает нас от эмоциональной и физической нагрузки. При сумасшедшем испытании на выносливость (типа перегрузки и недосыпания) сахар в крови падает и это сказывается на самосознании.

"А в условиях недостатка ресурса, мозг жертвует ненужными для выживания операциями - связными мыслями. Из-за спутавшегося сознания мозг предупреждает, что мы можем навредить своему телу. Следующий этап - обморок. Это отчаянная попытка защитить наш организм от переутомления. Вот почему из-за сильной усталости мы становимся похожими на зомби", - объясняет психолог.