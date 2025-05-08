5 новых функций iOS 18.5, которые изменят ваш iPhone

Apple скоро официально выпустит следующее обновление для iPhone: iOS 18.5 выйдет на следующей неделе и принесет пользователям несколько новых функций.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Улучшения в приложении "Почта"

В iOS 18.5 Apple внесла два важных улучшения в приложение "Почта" после спорного редизайна в версии 18.2.

Теперь доступен отдельный вид "Вся почта" - он отображается на правом краю экрана и позволяет легко переключаться между категориями и общим списком писем.

Контактные фото в списке писем теперь можно включать и отключать прямо из меню приложения (через иконку с тремя точками в правом верхнем углу), а не только через настройки.

Отдельный вид "Вся почта" (фото: 9to5Mac)

Новый обои в честь Pride

Apple редко добавляет новые системные обои, но в iOS 18.5 появилась яркая Pride-тема - в дополнение к прошлогодним вариантам. Обои доступны в стандартной галерее.

Уведомления в Screen Time

Функция "Экранное время", предназначенная для контроля использования устройств и особенно полезная для родителей, получила обновление: теперь родители будут получать уведомление каждый раз, когда на устройстве ребенка вводится код доступа для обхода ограничений.

Покупки через iPhone в приложении Apple TV

Ранее функция "Купить с помощью iPhone" работала только на Apple TV, но теперь она доступна и на телевизорах и приставках сторонних производителей. Это значит, что оформить подписку, купить или взять напрокат фильм в приложении Apple TV можно с подтверждением покупки через iPhone - быстро и удобно.

Бесперебойные покупки в приложении Apple TV (фото: 9to5Mac)

Спутниковые функции на iPhone 13

Если раньше спутниковые функции работали только на iPhone 14 и новее, то с iOS 18.5 они стали доступны и на линейке iPhone 13 (включая mini, Pro и Pro Max). Например, пользователи T-Mobile смогут использовать спутниковую связь Starlink в зонах без покрытия.

Однако функции Apple, вроде SOS через спутник, по-прежнему требуют нового "железа" и не поддерживаются.