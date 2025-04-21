О Ватикане, Папе и скандалах. 7 фильмов и сериалов, которые интересно посмотреть всем

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года после тяжелой болезни. На фоне новости о его смерти многие могут захотеть больше узнать о Ватикане и обо всем, что часто остается за закрытыми дверями. И все это нередко освещалось в кино.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 7 фильмов и сериалов, которые надо смотреть всем.

"Молодой Папа"

Сериал основан не на реальных событиях, в нем показана вымышленная история об американце, который неожиданно становится Папой. Главный герой не привык подчиняться правилам, ведь он стремится найти ответы на все важные вопросы.

Новый Папа ставит под сомнение непоколебимые догмы. Смотрите, удастся ли ему найти ответы и преодолеть сомнения.

"Ангелы и демоны"

Культовый фильм, снятый по роману Дэна Брауна, расскажет о загадочной серии преступлений. В Риме начинают убивать людей, а главный герой понимает, что для поиска виновных ему придется раскрыть немало тайн.

Интриги и загадки Ватикана "затянут" вас с первых кадров. Вы будете находиться в напряжении вплоть до финала ленты, и она вас не разочарует.

"Конклав"

Относительно новый криминальный детектив расскажет о кардиналах, Ватикане и борьбе за власть. После смерти Папы встает вопрос - кто станет его преемником. Но решить это очень непросто.

Новый понтифик столкнется с конкуренцией и интригами, с которыми очень трудно бороться. Выдержит ли он давление и сможет ли стать Папой? Смотрите и готовьтесь затаить дыхание.

"Кароль. Человек, который стал Папой Римским"

А этот мини-сериал - биографический. Он рассказывает о Кароле - простом священнике из Польши, который стал кардиналом. Главный герой преодолевает очень непростой путь, ведь не все люди вокруг него такие же честные и искренние, как он.

История Кароля, который все же стал Папой, поразит тех, кто теряет веру в любовь и добро. К тому же вас ждет немало сцен, которые докажут важность принципов и убеждений.

"Два Папы"

Этот фильм расскажет об очень интересной ситуации, когда Папа встречает того, кто встанет на его место. Они очень разные, но думают об одной важной миссии. Впрочем, сумеет ли будущее найти общий язык с настоящим?

Не стоит пугаться и думать, что фильм будет слишком тяжелым для восприятия. Сюжет построен так, что вы о многом задумаетесь, но и при этом сможете насладиться интересным "послевкусием".

"Хабемус Папа" (У нас есть Папа)

Не очень типичный фильм о Ватикане, ведь он комедийный. Впрочем, сюжет от этого совсем не страдает. Вас ждет история о новоизбранном Папе, который очень боится ответственности и публичности.

Спасать главного героя придется психоаналитику-атеисту. И вам точно будет интересно наблюдать, как сойдутся два разных мира. А то, что натворит главный герой, искренне удивит и заставит хохотать.

"Обряд"

Культовый триллер "заценят" те, кто любит страшные истории об экзорцизме. В центре сюжета - студент, который отправляется в Ватикан, чтобы больше узнать об очень опасной практике. Главный герой, который хочет больше понять, должен преодолеть собственный скептицизм.

Впрочем, события быстро приведут семинариста к тому, с чем никто не может справиться. Сумеет ли начинающий экзорцист спасти человека?