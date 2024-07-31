5 необычных животных, названных в честь известных людей

Слипень Бейонсе

Один из видов слепней удостоился быть названным в честь поп певицы Бейонсе: Scaptia beyonceae. Он был обнаружен в Северном Квинсленде (Австралия) и официально назван исследователем из Организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) Брайаном Лессардом.

Эта муха, считающаяся в регионе вредителем, была поймана в 1981 году, в том же году, когда родилась Бейонсе. Насекомое получило свое название из-за своего уникального золотистого брюшка, которое, как говорят, напоминало волосы известной певицы.

Слепень Бейонсе (изображение: Википедия)

Карибское наследие Боба Марли

В честь покойного ямайского певца и гитариста Боба Марли был назван один из видов паразитических ракообразных, питающихся кровью и известный как изопод гнатиид.

Gnathia marleyi был идентифицирован исследователем из Университета штата Арканзас при изучении коралловых рифов Карибского бассейна Полом Сиккелем. Его название служит данью уважения Бобу Марли и его карибскому наследию, и это был первый новый вид, описанный в Карибском бассейне за последние два десятилетия.

Gnathia marleyi играет уникальную экологическую роль как паразит крови, питающийся рифовыми рыбами. Это вид, подчеркивающий потенциальное влияние паразитов на морские популяции и важность понимания передачи болезней в морских экосистемах.

Поэтому он стал предметом активного исследования, финансируемого Национальным научным фондом, который изучает взаимодействие между отношениями паразитов и здоровьем окружающей среды коралловых рифов.

Ракообразное имя Боба Марли (изображение: Википедия)

Элтон Джон подарил имя новому виду

В 2015 году в индонезийских рифах Раджа-Ампат был обнаружен новый вид ракообразных, напоминающий креветку, названный Leucothoe eltoni в честь певца Элтона Джона. Название ему дал исследователь из колледжа естественных наук и океанографии во Флориде Джеймс Томас. Такое название было выбрано из-за того, что исследователь всю жизнь увлекался музыкой Элтона Джона.

Ракообразное обнаружили внутри другого рифового беспозвоночного, явление, известное как "комменсальная ассоциация" - тип паразитических отношений. Исследователи на Гавайях также обнаружили, что Leucothoe eltoni прибыл в море как инвазивный вид.

Как выглядят ракообразные (изображение: Википедия)

Дональд Трамп дал имя бабочки и амфибии

Небольшая бабочка Neopalpa donaldtrumpi была названа в честь Дональда Трампа непосредственно перед тем, как она стала 45-м президентом США. Бабочка была обнаружена в Калифорнии исследователем из Оттавы (Канада) Вазриком Назари. Его вдохновили золотистые чешуйки на ее голове, по его мнению, напоминавшие характерную прическу Трампа.

Ареал обитания моли охватывает южную Калифорнию и мексиканский регион Нижняя Калифорния. Назари выразил надежду, что присвоение имени будет побуждать Трампа уделять первостепенное внимание охране окружающей среды и, в частности, защите деликатных экосистем, все еще приют для многочисленных неоткрытых видов.

Голова бабочки крупным планом (фото: Википедия)

Дональд Трамп (фото: Википедия)

Через год подобное имя получила слепая, амфибия, найденная в Панаме - Dermophis donaldtrumpi, во время президентства Дональда Трампа. Имя было выбрано генеральным директором EnviroBuild, компании по производству экологически чистых строительных материалов Эйданом Беллом, заплатившим 25 000 долларов на аукционе за право на такое название.

Белл объяснил тогда, что поведение существа, которое зарывает голову в землю, походило на подход Трампа к изменению климата. Амфибия особенно уязвима для последствий глобального потепления и ее название призвано привлечь внимание к его опасностям.

Фонд Rainforest Trust, получивший средства от аукциона, решил отметить важность защиты тропических лесов для смягчения последствий изменения климата в своем комментарии к решению.