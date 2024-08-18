5 невероятно красивых и роскошных театров Украины, которые нужно посетить всем

Национальный академический театр оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко

Национальная опера Украины, расположенная среди исторических построек древнего Киева, является крупнейшим музыкальным театром страны.

Ее величественное здание справедливо считается одним из архитектурных жемчужин столицы. Построенная в стиле французского ренессанса, она поражает своим уникальным фасадом.

Главный вход оперы украшает аллегорическая композиция из грифонов, держащих лиру - символ музыкального искусства. Интерьер театра также поражает роскошью: бархат, позолота, мрамор и бронза. Зал включает партер, амфитеатр, бельэтаж и четыре яруса, вмещающих около 1650 зрителей.

Помещения освещают удивительные хрустальные люстры, изготовленные по заказу в Вене. Одной из главных ценностей Киевской оперы является орган, специально созданный мастерами известной чешской компании Rieger-Kloss.

Киевская опера - крупнейший театр Украины (фото: Википедия)

Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой

Львовский театр оперы и балета входит в число самых красивых театров Европы. Построенный в классических традициях с элементами барокко и ренессанса, театр поражает эффектностью и богатством декора.

Фасад театра украшен скульптурами, колоннами, нишами и балюстрадами, которые придают зданию особое величие. Три крылатых бронзовых фигуры на вершине здания символизируют драму, музыку и славу.

Внутри театр поражает еще больше - несколько килограммов золота, разноцветный мрамор, впечатляющие росписи и скульптуры.

Львовская опера является символом и настоящей жемчужиной города (фото: Википедия)

Одесский национальный академический театр оперы и балета

Одесский театр оперы и балета был открыт по инициативе герцога Ришелье, когда городу было всего 15 лет. Премьера состоялась в 1810 году, а само здание, напоминавшее античный храм, вмещало до 800 человек.

К сожалению, театр сгорел в 1873 году из-за неисправного газового рожка, но новое строительство началось под руководством известных венских архитекторов Фельнера и Гельмера. В 1887 году театр открылся снова, уже в стиле венского барокко.

Новый театр получил электрическое освещение и паровое отопление, что сделало его одним из самых современных в мире. Одесский оперный театр и сегодня входит в пятерку самых красивых театров мира, а журнал Forbes включил его в перечень 11 самых интересных достопримечательностей Восточной Европы.

Одесская опера входит в топ лучших театров Европы (фото: Википедия)

Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской

Черновицкий музыкально-драматический театр появился благодаря инициативе городского магистрата, который в 1897 году создал комиссию по строительству нового театра вместо старого деревянного. Проект заказали в престижном архитектурном бюро "Фельнер и Гельмер" в Вене (том, что создавало и Одесскую оперу).

Фундамент был заложен в 1904 году, а уже через год театр торжественно открыли. Фасады выполнены в стиле венского барокко с элементами модерна, а главный вход украшают горельефы и скульптуры из греческой мифологии. Купол театра венчает герб Черновцов времен Австрии.

В 1954 году театру присвоили имя величайшей писательницы Буковины Ольги Кобылянской, а в 1980-м перед фасадом установили ее памятник.

Театр в Черновцах меньше по размеру, чем предыдущие, но не по изысканности (фото: discover.ua)

Киевский государственный академический театр кукол

Киевский государственный академический театр кукол - старейший кукольный театр Украины, основанный в 1927 году. В 2002 году за значительный вклад в развитие украинского театрального искусства театр получил статус академического.

Трехэтажное здание театра, напоминающее сказочный замок со шпилями, вмещает два зала - на 300 и 110 мест. Внутри есть детское кафе и музей антикварных кукол, где дети могут не только посмотреть на марионеток, но и осторожно их подержать.

Кстати, все "актеры" кукольного театра работают в коллективе с момента его основания. Их периодически реставрируют, добавляют новые, но основной состав остается почти неизменным уже почти 90 лет.

Киевский театр кукол своим видом сам настраивает на сказочную атмосферу (фото: discover.ua)