5 неймовірно красивих і розкішних театрів України, які треба відвідати всім

Національний академічний театр опери та балету України ім.Тараса Шевченка

Національна опера України, розташована серед історичних будівель стародавнього Києва, є найбільшим музичним театром країни.

Її велична будівля справедливо вважається однією з архітектурних перлин столиці. Побудована в стилі французького ренесансу, вона вражає своїм унікальним фасадом.

Головний вхід опери прикрашає алегорична композиція із грифонів, які тримають ліру - символ музичного мистецтва. Інтер’єр театру також вражає розкішшю: бархат, позолота, мармур і бронза. Зал включає партер, амфітеатр, бельетаж та чотири яруси, які вміщують близько 1650 глядачів.

Приміщення освітлюють дивовижні кришталеві люстри, виготовлені на замовлення у Відні. Однією з головних цінностей Київської опери є орган, спеціально створений майстрами відомої чеської компанії Rieger-Kloss.

Київська опера - найбільший театр України (фото: Вікіпедія)

Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької

Львівський театр опери та балету входить до числа найкрасивіших театрів Європи. Збудований у класичних традиціях із елементами бароко та ренесансу, театр вражає своєю ефектністю та багатством декору.

Фасад театру прикрашений скульптурами, колонами, нішами та балюстрадами, які надають будівлі особливої величі. Три крилаті бронзові фігури на вершині будівлі символізують драму, музику та славу.

Усередині театр вражає ще більше - кілька кілограмів золота, різноколірний мармур, вражаючі розписи та скульптури.

Львівська опера є символом і справжньою перлиною міста (фото: Вікіпедія)

Одеський національний академічний театр опери та балету

Одеський театр опери та балету був відкритий за ініціативою герцога Ришельє, коли місту було лише 15 років. Прем’єра відбулася у 1810 році, а сама будівля, яка нагадувала античний храм, вміщала до 800 осіб.

На жаль, театр згорів у 1873 році через несправний газовий ріжок, але нове будівництво розпочалося під керівництвом відомих віденських архітекторів Фельнера та Гельмера. У 1887 році театр відкрився знову, вже в стилі віденського бароко.

Новий театр отримав електричне освітлення та парове опалення, що зробило його одним із найсучасніших у світі. Одеський оперний театр і до сьогодні входить до п’ятірки найкрасивіших театрів світу, а журнал Forbes включив його до переліку 11 найбільш цікавих пам’яток Східної Європи.

Одеська опера входить до топу найкращих театрів Європи (фото: Вікіпедія)

Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської

Чернівецький музично-драматичний театр з’явився завдяки ініціативі міського магістрату, який у 1897 році створив комісію для будівництва нового театру замість старого дерев’яного. Проект замовили в престижному архітектурному бюро "Фельнер і Гельмер" у Відні (так, у тому, що створювала й Одеську оперу).

Фундамент заклали в 1904 році, а вже через рік театр урочисто відкрили. Фасад виконаний у стилі віденського бароко з елементами модерну, а головний вхід прикрашають горельєфи та скульптури з грецької міфології. Купол театру вінчає герб Чернівців часів Австрії.

У 1954 році театру присвоїли ім’я видатної письменниці Буковини Ольги Кобилянської, а в 1980-му перед фасадом встановили її пам’ятник.

Театр в Чернівцях менший за розміром ніж попердні, але не за вишуканістю (фото: discover.ua)

Київський державний академічний театр ляльок

Київський державний академічний театр ляльок - найстаріший ляльковий театр України, заснований у 1927 році. У 2002 році, за значний внесок у розвиток українського театрального мистецтва, театр отримав статус академічного.

Триповерхова будівля театру, яка нагадує казковий замок зі шпилями, вміщує два зали - на 300 та 110 місць. Усередині є дитяче кафе та музей антикварних ляльок, де діти можуть не тільки подивитися на маріонеток, але й обережно їх потримати.

До речі, всі "актори" лялькового театру працюють у колективі з моменту його заснування. Їх періодично реставрують, додають нових, але основний склад залишається майже незмінним уже майже 90 років.

Київський театр ляльок своїм виглядом вже налаштовує на казкову атмосферу (фото: discover.ua)