Рай на земле. 5 самых крутых ботанических садов Украины

Если у вас нет возможности отправиться в длительный поход в дикую природу, посетите ботанический сад вместе с семьей! В Украине насчитывается 30 ботанических садов - какие из них следует посетить в первую очередь?

Ботанический сад в Киеве

Если вы ищете место вдохновения в Киеве, ботанический сад имени М. Гришко станет идеальным вариантом. Он один из самых больших в Европе по площади и может похвастаться невероятной коллекцией растений - более 12 тысяч видов и сортов! Расположенный на живописных Печерских холмах, этот сад открывает посетителям отличные виды.

Общая площадь Киевского ботанического сада – почти 130 гектаров (фото: Википедия)

Весной, в апреле и мае, ботанический сад превращается в цветущий оазис, куда приезжают тысячи людей, чтобы полюбоваться цветением магнолий и сирени. Коллекция сирени поражает своим количеством - более 1500 кустов.

Ботанический сад в Ивано-Франковске

Запорожье, невзирая на свои промышленные масштабы, может похвастаться ботаническим садом, который продолжает работать даже в трудные времена. На площади 12 га произрастает более 15 тысяч редких растений. Созданный в 1958 году, сад стал настоящими "легкими" города, а также местом, где детей привлекают к биологическим исследованиям через кружки.

Настоящая гордость Запорожского ботанического сада - его зимний сад под стеклянной крышей (фото: botsad.zp.ua)

В Запорожье ботанический сад может похвастаться зимним садом, где растет драконовое или колбасное дерево, кактусарием и лимонарием с гигантскими цитрусовыми, садом роз с роскошными сортами.

Ботанический сад в Ужгороде

Ботанический сад в Ужгороде - еще одно драгоценное сокровище Украины. Находится на территории Ужгородского национального университета и создан после Второй мировой войны.

Сад поражает перепадами высот более 22 метров и экзотическими участками, представляющими флору Америки, Кавказа, Средней Азии, Китая и Дальнего Востока (фото: Википедия)

Собрав около 4000 видов растений, сад включает в себя аутентичную флору Закарпатья, более 150 видов хвойных деревьев и множество редких растений, таких как горный эдельвейс. Коллекция сада также включает в себя 120 видов роз, 50 видов гладиолусов, 25 видов хризантем и 20 видов лилий.

Ботанический сад в Одессе

Ботанический сад в Одессе демонстрирует уникальное сочетание тропических, субтропических и экзотических растений разных климатических зон, включая тундру. Коллекция сада насчитывает более трех тысяч деревьев и постоянно пополняется новыми видами из всех уголков мира.

Одесский ботсад является излюбленным местом для пикников и фотосессий (фото: archive.od.gov.ua)

У ботанического сада интересная история: первое дерево здесь посадил в 1867 году граф Ланжерон.

Ботанический сад во Львове

Во Львове не упустите возможность посетить ботанический сад Львовского национального университета им. Ивана Франко. Здесь собраны растения из самых отдаленных уголков планеты, а в оранжереях хранятся почти 1500 видов растений, являющихся национальным сокровищем.

Во Львове - старейший ботанический сад Украины и Восточной Европы, функционирующий с 1852 года (фото: Википедия)

В саду растут настоящие живые достопримечательности - деревья, которым более 100 лет, такие как дамар мощный, финик канарский и цереус. Коллекция первоцветов во Львовском ботаническом саду поражает своей красотой, особенно редкими видами. От анемонов и магнолий до форзиций, пионов и лилейников - цветы цветут здесь с весны до осени.