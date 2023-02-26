5 неочевидных признаков злого человека, от которого следует держаться подальше

Отсутствие сострадания

Неумение сопереживать, испытывать эмпатию, выдает жестоких личностей. Это одно из основных качеств, показывающих плохой, злой характер.

Нередко такими циничными людьми руководит скрытая ненависть к окружающим. Они часто безразличны к чужой боли и страданиям, эгоистичны по натуре, и даже могут порадоваться несчастьям других.

Бессовестность

Человек без морально-нравственных ориентиров всегда ближе к темной стороне. Его душу уже заполонило зло, заглушающее голос совести и чувство вины.

Такой человек не испытывает особого дискомфорта, причиняя кому-то боль, не извиняется, склонен проявлять крайнюю степень безразличия. Ожидать от бессовестных людей можно чего угодно.

Лживость

Лжецов никак нельзя считать хорошими людьми. Попытки исказить реальность всегда преследуют цель получить свою выгоду.

Душа патологического лжеца наполнена злыми мыслями, помыслами и намерениями.

Лицемерие

Лукавство тесно связано с предыдущим признаком – ложью. Человека, меняющего маски в зависимости от ситуации, скрывая свои истинные намерения и желания, очевидно нельзя назвать добрым.

Делает это лицемер, конечно, не просто так. В большинстве случаев таким человеком руководит только стремление к личной выгоде.

Немотивированная агрессия

Жестокость – явная черта плохих людей. Впадая в гнев, они перестают себя контролировать и выплескивают свою агрессию на находящегося рядом.

Так что не стоит искать оправдание агрессору тем, что он невиновен, а его просто довели.