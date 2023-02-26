5 неочевидних ознак злої людини, від якої варто триматися подалі

Відсутність співчуття

Невміння співпереживати, відчувати емпатію, видає жорстоких особистостей. Це одна з основних якостей, що показують поганий, злий характер.

Нерідко такими цинічними людьми керує прихована ненависть до оточуючих. Вони часто байдужі до чужого болю і страждань, егоїстичні по натурі, і навіть можуть потішитися над нещастями інших.

Безсовісність

Людина без морально-етичних орієнтирів завжди ближче до темної сторони. Її душу вже заполонило зло, яке заглушає голос совісті і почуття провини.

Така людина не відчуває особливого дискомфорту, завдаючи комусь біль, не вибачається, схильна проявляти крайню ступінь байдужості. Очікувати від безсовісних людей можна чого завгодно.

Брехливість

Брехунів ніяк не можна вважати хорошими людьми. Спроби спотворити реальність завжди мають на меті отримати свій зиск.

Душа патологічного брехуна наповнена злими думками, помислами і намірами.

Лицемірство

Лукавість тісно пов’язана з попередньою ознакою - брехнею. Людину, яка змінює маски в залежності від ситуації, приховуючи свої справжні наміри і бажання, вочевидь не можна назвати доброю.

Робить це лицемір, звичайно ж, не просто так. У більшості випадків такою людиною керує лише прагнення особистої вигоди.

Невмотивована агресія

Жорстокість - явна риса поганих людей. Впадаючи в гнів, вони перестають себе контролювати і вихлюпують свою агресію на того, хто знаходиться поруч.

Тож не варто шукати виправдання агресору тим, що він невинен, а його просто довели.